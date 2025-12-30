Antonio, ganador del Gordo de la Lotería en Villamanín: "No quieren decir dónde está el dinero, no pienso ceder"

Montaje con imágenes de Antonio Urdiales y de una participación de Lotería.

El pasado 22 de diciembre, el número 79.432 resultó ganador del premio Gordo de la Lotería, que entrega 4 millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros al décimo.

Gran parte del premio cayó en Villamanín (León), donde la Comisión de Fiestas Local vendió estas participaciones y dejó sin consignar 50 de ellas, provocando que muchos ganadores se quedaran sin premio oficialmente.

Así, la comisión está tratando de llegar a un acuerdo para que los ganadores con participaciones avaladas cedan parte de su premio a quienes no lo tienen, evitando que se queden sin recompensa y que se llegue a un proceso legal.

Participaciones sin premio

"En un principio parecía que todo había sido un error que dependía de los chicos de la comisión. Se han ido desgranando, ha ido saliendo información y por lo visto ya no depende de los niños", aseguraba Antonio Urdiales, vecino de Villamanín, en Y Ahora Sonsoles.

Antonio señalaba que "los verdaderos responsables de la Lotería" son los adultos, dado que "los niños no van a ir manejando la lotería, llevándola a la administración, recogiéndola".

La Comisión de Fiestas Local, en su momento, explicó que no consignaron correctamente 50 participaciones de la Lotería de Navidad porque se les olvidó. Lo que resultó en que, pese a ser vendidas, no quedaron registradas oficialmente como válidas para recibir el premio.

Por ello, el pasado 27 de diciembre, para tratar de solucionar el asunto se celebró una reunión en el Hogar del Pensionista del pueblo, donde acudieron cerca de 250 asistentes.

Después de cuatro horas de reunión con gritos, crisis de ansiedad y tensión en el ambiente, se propuso que los ganadores cedieran el 10% de su premio mientras los miembros de la comisión renunciaran plenamente a su recompensa.

Solo así se podrían alcanzar los 4 millones de euros que faltan para los jugadores con participaciones sin valor.

"No es fiarse o no fiarse sino que ha salido información que te genera duda y ante la duda hay que demostrar que es verdad que es un error", afirmaba Antonio. "Ya no va de creerles o no creerles, ellos tienen que demostrar que ha sido un error. Cosa que de momento empieza a generar que no es un error y hay algo más".

El vecino aseguraba que no tenía pensado ceder esa parte del premio "hasta que se demuestre que no es una estafa".

"No quieren decirnos dónde está el dinero", indicaba el vecino. "Primero dijeron que lo tenía la administración, luego en un banco, en una caja fuerte... No nos quieren enseñar un documento que atestigüe que está en una caja de seguridad".

"Ante tanto ocultismo, generas desconfianza. Y esa desconfianza con tanto dinero de por medio, hay gente que tendrá 2, 3 o 5 papeletas, es una cantidad muy importante. La duda está ahí y hay que aclararlo", mantenía Antonio.

De hecho, después de que se le preguntase otra vez si perdía mucho dinero, Antonio era claro: "Es una cantidad muy importante para el día a día de cualquier persona: teniendo una participación o teniendo 5. Son cantidades que, siempre que sea proveniente de una estafa, incluso un euro ya es mucho".

"Si la culpa es de un error, adelante, demuéstrenlo y la mayoría estaríamos dispuestos a cederlo", indicaba. "Cada día somos más de no llegar a ese acuerdo que se habló. Hay gente de fuera que ni estuvo".