Una profesora de secundaria, sobre su salario: “Estoy cobrando como unos 2.000 euros netos al mes, es alto”

Las claves nuevo Generado con IA Una profesora de secundaria en Madrid afirma que su salario neto ronda los 2.000 euros mensuales, considerándolo alto para el sector. El sueldo de los profesores en España varía según la comunidad autónoma, siendo Ceuta, Melilla, País Vasco y Canarias las regiones con mejores remuneraciones. La docente destaca la responsabilidad del puesto y explica que cargos como tutoría o jefaturas implican un extra salarial debido a la mayor carga laboral. Recomienda la profesión a quienes disfruten enseñar y trabajar con adolescentes, resaltando la satisfacción personal que le aporta acompañar a los estudiantes en su crecimiento.

La profesora destacó cómo ha sido la experiencia trabajando en un colegio en Madrid, señalando que supone una alta responsabilidad.

Además, aprovechó para hablar de su preparación en el proceso de oposiciones, al igual que compartió ciertos consejos para aquellos que decidan tomar ese mismo camino.

La docente entrevistada por Job Insider Madrid confesó que considera que tiene un rango salarial alto, destacando que dependiendo del puesto, ya que algunos pueden conllevar una mayor carga a nivel de responsabilidad, es posible cobrar ciertos "extras".

"Pese a todo, es muy bonito"

"Al ser un organismo público, accedes por oposición", comenzó exponiendo la entrevistada. En su caso, comentó que "yo lo que hice fue prepararme el proceso, temario y todo, echar las bases, hacer el examen y tuve suerte y entré".

A continuación, manifestó que su rango salarial como profesora de secundaria en un instituto de Madrid consiste en "2.000 y pico euros al mes, después de los impuestos (netos)".

Es importante acotar en este punto que los salarios de los profesores en España no son homogéneos en todas las comunidades autónomas, sino que dependen de dónde ejerza su profesión el docente.

Por ejemplo, Ceuta y Melilla, el País Vasco y Canarias son las regiones con salarios más altos para el profesorado, mientras que Aragón y Cataluña se sitúan en el extremo opuesto.

No obstante, de forma general, el sueldo medio de un profesor de enseñanza pública en España se sitúa entre los 2.400 y los 2.900 euros brutos mensuales.

Respecto al salario, la docente continuó exponiendo que, dependiendo del cargo que se tenga, se puede contar con ciertos beneficios: "Si tú eres tutora, jefa de departamento, de estudios o directora. Yo solamente soy tutora este año. Supone más responsabilidad y, por tanto, es un extra".

Así, la tutora agregó que lo que más le gusta de su profesión es "trabajar con los chicos y las chicas, los chavales del instituto que son adolescentes. Puede parecer una locura, ¿no?, pero es una etapa muy bonita de la vida".

"Estás con ellos acompañándoles en su trayectoria vital, haciéndose mayores y es muy bonito. Yo os lo recomiendo", enfatizó la profesora.

Aprovechó también la oportunidad para aconsejar a todos aquellos que aún no se encuentren seguros de si esta es su trayectoria laboral: "Si a ti te gusta enseñar, si te gusta pasar tiempo con gente, trabajar con personas, pues este es tu puesto de trabajo".