Una madre de familia en la España vaciada: "Me buscaron trabajo y una casa de dos pisos por la que pago 400€"

Las claves nuevo Generado con IA Los ayuntamientos de Castilla y León impulsan programas de repoblación para atraer familias con niños a los pueblos afectados por la despoblación. Estos programas no ofrecen dinero directo, pero sí facilitan el acceso a empleo y viviendas en alquiler a precios muy bajos. Una madre inmigrante logró mudarse a Ledesma gracias a este apoyo, viviendo en una casa de dos pisos por 400 euros al mes. El objetivo es ofrecer calidad de vida y mantener vivos los pueblos, ayudando a quienes buscan tranquilidad y una nueva oportunidad.

En muchos pueblos de Castilla y León, al igual que en el resto de la llamada España vaciada, la población sigue disminuyendo. Las tiendas cierran, las escuelas se vacían y cada vez son más los jóvenes que se trasladan a las grandes ciudades en busca de trabajo.

Pero, para frenar este fenómeno, ya son muchos los ayuntamientos que han puesto en marcha programas de repoblación con los que buscan atraer familias con niños a estos históricos pueblos.

Sin embargo, aunque a menudo circulan ideas sobre que en estos programas el Estado, o los propios municipios, pagan dinero directamente a quienes se mudan, esto no es cierto. Y es que en realidad, los programas solo facilitan el acceso a empleo y a viviendas en la zona a precios muy económicos.

Un ejemplo es el de esta madre de familia, inmigrante de Latinoamérica, quien explica en uno de los vídeos del emprendedor Hildemaro Solis, que lo único necesario para participar es "tener los papeles en regla, documentación, permiso de trabajo y niños que puedan llegar al pueblo para repoblarlo".

Con todos esos requisitos, gracias a este apoyo por parte de las instituciones, ella y su familia lograron comenzar una nueva vida en Ledesma, un rincón con mucha historia situado nada más y nada menos que junto al río Tormes.

Como aclara en el vídeo de Instagram, quien se muda con este proyecto no recibe dinero, pero sí les ayudan a encontrar empleo y una vivienda accesible, con alquileres muy económicos.

En su caso, viven en una casa de dos pisos que describe como "espectacular", pagando solo 400 euros al mes. Y es que con la combinación de trabajo, tranquilidad y un hogar asequible, muchas familias como la suya pueden trasladarse a este tipo de pueblos con la misión de repoblar.

Pues, aunque para los habituales en la zona, vivir en un pueblo pequeño no siempre es fácil, puede ser una opción ideal para quienes buscan calidad de vida y tranquilidad, mientras ayudan a mantener vivos estos míticos municipios.