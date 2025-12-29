Iris, profesora española en Dubai: "Puedes cobrar hasta el doble, me da mucha pena que en España no se sepa"

Montaje de Iris y una imagen de archivo de una profesora de inglés. Telecinco

Las claves nuevo Generado con IA Iris Roncero, profesora española en Dubái, afirma que allí los docentes pueden llegar a cobrar hasta el doble que en España. Cada vez más jóvenes españoles emigran al extranjero por los salarios insuficientes en España y las mejores condiciones laborales fuera. Iris destaca que la conciliación entre vida personal y profesional es mucho mejor en países como Irlanda y Dubái, con jornadas reducidas y más vacaciones. El salario medio de los docentes en España es de 2.545 euros brutos, lo que motiva a muchos a buscar oportunidades en el extranjero.

Iris Roncero es una joven profesora española que trabaja actualmente en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Está lejos de casa, en un país con una cultura radicalmente opuesta, pero con unas condiciones laborales y económicas muy favorables.

Cada vez más jóvenes españoles, a raíz de unos salarios insuficientes para ahorrar e independizarse, se marchan al extranjero, donde los sueldos son superiores y los precios son similares o solamente un poco más elevados.

"Me da mucha pena que en España no se sepa que allí -en Dubái- se puede cobrar hasta el doble. La remuneración de otros países es mucho mejor y además hay muchas plataformas para encontrar trabajo en el extranjero, aunque sí te piden un poco de experiencia", comenta la maestra durante una entrevista con el programa La Mirada Crítica.

Mejores sueldos y condiciones

Iris, que actualmente está disfrutando de unos días de vacaciones en España, primero se marchó a Irlanda para "descubrir otros mundos". Allí, se dio cuenta de que la situación es mucho mejor y, más adelante, dio el salto a Oriente Medio.

Cuenta que existen muchas plataformas online para encontrar trabajo fuera del país, por lo que cada vez es más accesible encontrar un empleo en otro territorio europeo o incluso fuera del continente.

Además, asegura que las ventajas no se limitan únicamente a la parte económica. Las condiciones y la conciliación entre la vida personal y profesional son mucho mejores tanto en Irlanda como en Dubái.

"En Irlanda, cada seis meses en la escuela pública se tiene que subir el sueldo y la jornada es mucho más reducida", permitiéndole un equilibrio entre sus horas trabajadas y el resto de su vida.

En Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que hay una falta de valores democráticos, Iris está contenta. "Aquí puedo tener una vida aparte de mi profesión y tenemos unas vacaciones muy extensas", motivo por el que ha podido volver a casa por Navidad.

El salario medio nacional de los docentes en España asciende a los 2.545 euros brutos, cifra que varía en función de si se imparte clase en un centro público o privado. En este sentido, aunque hay remuneraciones de carreras universitarias inferiores a esta cifra, muchos apuestan por emigrar y dar un giro total a su vida en un nuevo destino.