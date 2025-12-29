Soy economista y esto va a pasar con la vivienda en 2026: “Seguirá tensionada debido a la falta de oferta”

Las claves nuevo Generado con IA La vivienda continuará tensionada en 2026 debido a la falta de oferta, la regulación y factores emocionales como el miedo a quedarse fuera y la imitación social. El principal obstáculo es la escasa producción de vivienda, agravada por costes crecientes, falta de mano de obra, rigidez administrativa y normativas cambiantes. El economista Vicenç Hernández Reche propone agilizar licencias, profesionalizar la gestión urbanística y estabilizar el marco regulatorio para aumentar la oferta. La estabilidad normativa y reglas claras son claves para atraer inversión y reducir la incertidumbre en el sector inmobiliario.

La vivienda, ya sea compra o alquiler, seguirá siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de cara a 2026. “Seguirá tensionada en 2026 debido a su regulación, la falta de oferta y la volatilidad emocional”, afirma Vicenç Hernández Reche.

El economista, doctor en Psicología Económica y CEO de Tecnotramit, considera que “los precios no sólo responden a oferta y demanda, también a emociones, expectativas colectivas e incentivos mal diseñados”.

Fruto de esta situación, indica que “sesgos como el anclaje, el FOMO (miedo a quedarse fuera) o la imitación social incrementan la ansiedad de acceso y aceleran operaciones, incluso cuando algunos indicadores muestran mejoras.

“Corto plazo”

En este escenario, el economista subraya que las políticas públicas deben evitar la “trampa del corto plazo”, en la que la urgencia política conduce a medidas visibles pero contraproducentes.

Desde su punto de vista, las administraciones deben combinar ayudas inmediatas con una planificación estable que incremente la capacidad productiva del sistema: suelo disponible, seguridad jurídica, colaboración público-privada y estabilidad normativa.

Eso sí, advierte que “el gran desafío es que la vivienda exige políticas de ciclo largo en entornos electorales de ciclo corto”.

¿Cuál es el principal cuello de botella? Desde Tecnotramit tiene claro que es la falta de producción. En concreto, los costes crecientes, la falta de mano de obra, la rigidez administrativa y las normativas cambiantes no hacen otra cosa que ralentizar el desarrollo de nuevos proyectos.

Sin olvidar la resistencia social a nuevas promociones y una fragmentación institucional que dificulta la coordinación.

Para revertir esta situación, Hernández Reche propone agilizar licencias, profesionalizar la gestión urbanística, estabilizar el marco regulatorio y liberar suelo de forma planificada. “Sin una acción integral y medible, la oferta nunca alcanzará el ritmo que exige la demanda”, afirma.

Otro elemento clave para atraer inversión es la estabilidad normativa. De ahí que el CEO de Tecnotramit destaque que los inversores no rehúyen el riesgo, sino la incertidumbre no cuantificable.

Por este motivo, considera imprescindible consolidar reglas estables, seguridad jurídica, transparencia y marcos fiscales previsibles. “Esta estabilidad”, señala, “reduce la prima de riesgo, acelera decisiones y multiplica la entrada de capital internacional”.

Por último, Hernández Reche observa oportunidades claras en el build-to-rent, la rehabilitación energética y los mercados regionales en expansión, “donde la demanda internacional sigue siendo un motor relevante”.