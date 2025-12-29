Daniel se fue a uno de los países con mayor salario mínimo de Europa: "Gano 3.000€ al mes y pago 740 € de alquiler"

Montaje con una imagen de un joven de viaje y una imagen de Daniel. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Daniel, un joven español, se mudó a Ámsterdam y gana 3.000 euros al mes, superando ampliamente el salario mínimo de España. En Países Bajos, el salario mínimo es de 2.193 euros mensuales, uno de los más altos de Europa, mientras que en España es de 1.184 euros. Daniel paga 740 euros de alquiler, y tras todos sus gastos mensuales le quedan 1.430 euros para ahorrar, algo difícil de lograr en España. La emigración de jóvenes españoles responde a mejores condiciones laborales y salariales en países como Países Bajos, Alemania o Irlanda.

Según un informe de Fundación BBVA-IVIE, se estima que alrededor de 140.000 jóvenes menores de 35 años emigraron de España en busca de oportunidades en 2022.

Esto refleja la realidad de que, ante la inestabilidad laboral, crisis de vivienda y bajos salarios, para muchos jóvenes la opción más razonable es mirar a países como Suiza, Alemania o Países Bajos como proyectos de vida.

En el caso de Daniel, su elección fue esta última, mudándose a Ámsterdam. Allí el joven explicó cómo gana 3.000 euros al mes, más alto que el salario mínimo interprofesional en el país y mucho más que el SMI de España.

Viviendo en Países Bajos

En España, las condiciones laborales han sido un tema de debate constante debido a la combinación de precariedad, temporalidad y bajos salarios en comparación con otros países europeos.

Aunque el país ha registrado mejoras en la recuperación económica tras la crisis financiera y la pandemia, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue siendo relativamente inferior al de muchas naciones de la Unión Europea.

En 2025, el SMI español se sitúa en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas o 1.381 euros en 12 meses. Esta cifra contrasta con países como los Países Bajos, donde el SMI alcanza los 2.193 euros.

Países Bajos se encuentra en el tercer puesto del ranking de SMI más altos de Europa, solo por detrás de Luxemburgo (2.638 euros al mes) e Irlanda (2.282 euros mensuales).

Esto evidencia la menor capacidad adquisitiva de los trabajadores españoles y generando dificultades para independizarse, ahorrar y planificar a largo plazo.

Como consecuencia, muchos jóvenes españoles deciden buscar oportunidades laborales en el extranjero, atraídos por mejores salarios, condiciones más estables y perspectivas de crecimiento profesional.

Países como Países Bajos, Alemania o Irlanda se convierten así en destinos frecuentes debido a su mayor reconocimiento del talento joven, menor brecha salarial y políticas laborales que facilitan la conciliación y el desarrollo profesional.

Precisamente, en gran parte por lo que Dani decidió marcharse a Países Bajos. Allí está asentado en su puesto de trabajo y, a pesar del alto coste de vida, con una gran capacidad de ahorro.

"En Holanda los sueldos son mucho más altos porque la calidad de vida es mucho más cara", afirmaba en sus redes sociales (@dani.por.el.mundo). "Tengo un sueldo de 3.000 euros, unos 2.900 euros y pico".

Así, el joven explicaba sus diferentes gastos que afrontaba con su dinero cada mes: "Pago 740 euros de alquiler con los impuestos ya incluidos, el seguro médico son unos 150 euros al mes, a no ser que quieras ponerle extras".

"Línea de teléfono son unos 35 euros", añadía Daniel. "En comida y gasolina tenemos 400 euros. Seguro del coche más el impuesto de circulación mensual son unos 45 euros porque tengo un coche chiquitito".

Su último gasto era en ocio, donde sumaba 200 euros al mes. "Esto da un total de 1.570 euros de gasto. Quedaría de ahorro 1.430 euros", indicaba el joven.

Esta alta cantidad de dinero ahorrado por Daniel sería casi imposible para muchos jóvenes españoles. Se estima que entre los jóvenes independizados, cerca del 40% ahorra menos de 100 euros al mes.