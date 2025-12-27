Rosario, inquilina en Barcelona desde hace más de 26 años: “Echan a todos los vecinos para alquilarle a estudiantes”

Rosario, inquilina que está siendo desalojada de su vivienda, después de 26 años. laSexta

Rosario lleva más de 26 años viviendo en su piso de Barcelona, sin embargo, ahora se encuentra en medio de una batalla contra un fondo de inversión que quiere convertir su edificio en una residencia estudiantil.

La situación ha escalado hasta alcanzar los términos legales, ya que, el fondo de inversión ha decidido demandar a Rosario y a otros cinco vecinos del edificio.

Con esto, la vecina de Barcelona habló en Más Vale Tarde de su situación, especificando que la situación ha sido muy difícil de llevar y que teme verse en la calle después de 26 años viviendo en su casa.

"Te ves en la calle"

La vecina comentó que lleva más de 26 años en esa vivienda pero que "a mí desde el minuto uno me dijeron que no me querían en casa, que estaban echando a todos los vecinos y que querían hacer una residencia de estudiantes, con lo cual vienen, te echan y a dónde me voy yo ahora".

Agregó que "hay seis personas demandadas por parte de esta propiedad, yo soy una de ellas". Con esto, explicó que leer la denuncia por parte del fondo de inversión fue un momento particularmente estresante.

"Es mucho vocabulario legal que dices: ¿Qué es esto?, ¿Dónde me he metido?, ¿Qué pasa? Se te baja la tensión, crees que cae lo que sea, el estrés es grandísimo", confesó la inquilina.

Manifestó que el estrés se convirtió en algo con mucho peso para ella porque "te ves inmediatamente en la calle, te ves desatendida, te ves sola, te ves de muchas maneras".

Rosario, inquilina con riesgo de desalojo y Luis Calero, periodista. laSexta

Sin embargo, admitió que el más afectado por esto ha sido su hijo: "En este caso mi hijo es el más afectado, a él le bajaron las defensas de tal manera que ahora está con una enfermedad que se llama Trombocitopenia y es autoinmune".

Con esto, con tono melancólico intentó explicar todo lo que simboliza su vivienda para ella: "Es una casa con mucha vida que hemos vivido y que queda mucho por vivir, es que este es el sitio donde uno tiene recuerdos y donde uno tiene su infancia".

"Dan ganas de que los que te están haciendo esto lo vivan en sus propias carnes", recalcó con enfado. Lo cierto es que por injusto que parezca esta es la realidad de muchas familias españolas.

Con la crisis de la vivienda, muchos propietarios están viendo que resulta mucho más rentable alquilar los pisos temporalmente ya sea a turistas o a estudiantes, sobre todo en las zonas más turísticas o céntricas de la ciudad.

El motivo es que la ganancia es mucho mayor y son un tipo de inquilino que da seguridad en relación con el pago del alquiler.

Con esto, Rosario explicó que ella es la última vecina del bloque que no tiene un alquiler turístico. "El perfil son 'estudiantes', no sé realmente si son estudiantes o si solo vienen a pasárselo bien, pero vienen de fiesta", señaló la inquilina.

Joven extranjera que alquila uno de los pisos en el edificio de Rosario. laSexta

Algunos de los jóvenes entrevistados, la mayoría extranjeros, no sabían cuánto les costaba el alquiler y estaban alquilados por estancias cortas.

Así, el auge del alquiler turístico y la nueva tendencia de los propietarios de alquilar a jóvenes estudiantes se ha convertido en la nueva pesadilla de los inquilinos españoles.