José Iglesias, ganador del Gordo de la Lotería de Navidad: "Tengo el presentimiento de que El Niño va a terminar en 1"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del lunes 22 de diciembre puso fin a unas semanas de compra de décimos y de muchos nervios por el resultado del sorteo más importante del año.

El premio Gordo, con el número 79.432, tocó en varios pueblos de la provincia de León afectados por los graves incendios del mes de agosto y en Madrid. Uno de los ganadores en la capital es José Iglesias, que ha asegurado en una entrevista que tenía "el presentimiento de que me iba a tocar, por eso cogí el número 2".

Una vez ganado el premio, es fácil decirlo. Además, muchas otras personas habrán tenido la misma sensación previa. Sin embargo, en el caso de José su corazonada se ha hecho realidad. Es más, ahora cree que el sorteo de "El Niño va a terminar en 1, así que compradlo", advierte en una entrevista en el programa La Mirada Crítica.

Participación en la Asociación Isegoría

Es más, el agraciado asegura que el año pasado también acertó con la terminación, pero no con un premio tan grande como el Gordo. "Llevo dos años que nos ha tocado siempre algo. Elijo el número y siempre nos toca. A mi mujer casi le da algo, pero yo suelo recibir la noticia con bastante naturalidad".

Sin embargo, de los 400.000 euros del décimo, la cuantía que se ha llevado él y su familia es inferior, ya que compró una participación en la Asociación Isegoría. Por lo tanto, como compró una de cuatro euros, se ha hecho con 80.000 euros brutos, que se traducen en 72.000 euros tras la retención.

¿Y qué va a hacer con este dinero? El afortunado desvela durante la entrevista que va a liquidar la hipoteca de su hija, que se acaba de comprar una casa. Una forma de invertir el dinero muy habitual en un contexto de precios de la vivienda desorbitantes.

Además, también se dará algún capricho para sí mismo: "También los voy a invertir en lo que a mí me gusta, en el arte y la cultura".

José Luis compró el billete en la Asociación Isegoría, agrupación a la que pertenece y que se dedica a realizar debates sobre política y economía. En total, han repartido 740 participaciones a cuatro euros.