José, hostelero con 38 años de experiencia: “Hace 10 años un menú del día te valía 9 euros, ahora son 13,60 euros”

La subida del precio del menú del día ha supuesto un auténtico tema de conversación entre los hosteleros que se encuentran en una situación de 'espada contra la pared'.

Muchos han intentado subir el precio de sus productos lo mínimo posible para no afectar al cliente, sin embargo, finalmente los gastos en suministros, personal y materia prima han alcanzado a los bares y restaurantes españoles.

Así, José, que lleva toda su vida dedicándose al sector de la hostelería y es dueño de 23 restaurantes, habló sobre este problema como una persona que lo vive día a día en el podcast Rutas de Éxito.

"Comer fuera de casa es caro"

El hostelero comenzó haciendo referencia al poder adquisitivo de los españoles, recalcando que desde la crisis del 2008 se ha notado un cambio de hábitos. Antes los camioneros y los albañiles comían en restaurantes; sin embargo a partir del año 2009 "ya iban con su nevera".

Este cambio de hábitos se vio sobre todo marcado porque "tenías que decidir si llevarte el bocata o la tortilla de patata de casa o gastarte 12 o 20 euros en un menú".

Sobre esto recalcó que "los precios han subido, hace 10 años un menú valía 9 euros aquí al lado en la carretera y ahora vale 13,60 euros, que es muy poco porque le quitas el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) y son 12 euros".

Ahora bien, José no se equivocó al definir esta cantidad como que "es muy poco", ya que con esos 12 euros hay que pagar una serie de gastos.

"Con 12 euros tienes que pagar un alquiler importante, la luz que antes era 700 euros ahora está en 2.500 euros, el gas que antes lo llenabas por 800 euros y ahora son 3.000 euros y las nóminas obviamente en 10 años han subido", enumeró los gastos el hostelero.

Con esto, también añadió que a lo largo de los años la hostelería ha tenido que mejorar las condiciones de sus empleados: "Gracias a Dios la hostelería ha tenido que mejorar mucho en horarios porque si no no había camareros", espetó.

A pesar de que esto es un factor positivo en este sector, para los propietarios supone otro gasto adicional porque "si no tienes horarios buenos la gente no trabaja".

Al final, subir los precios es algo justo y necesario para los restauradores españoles; sin embargo, lo que los detiene es descubrir que para mucha gente ahora "comer fuera de casa es cada vez más complicado".

Allí, entran en la competencia contra los restaurantes y bares, los supermercados y empresas que elaboran platos preparados.

Estos competidores se percataron de esta necesidad de muchos españoles de comer fuera, principalmente por temas de trabajo, que choca con que la gran mayoría por la inflación y los salarios congelados no pueden hacer frente al gasto que supone un menú del día.

"Al final, estás en la oficina, bajas y te compras un plato de estos, lo calientas y por cinco euros has comido para llegar a casa, no has comido bien, pero igual tampoco comes bien en un bar", reflexionó José.

Con esto, el propietario comentó una autocrítica al sector de la hostelería: "A todos nos ha pasado de ir a comer a un sitio por 15 o por 30 euros y sales y dices, pues no he comido bien".

El hostelero no dudó en señalar que este es otro de los grandes problemas donde muchos lugares cobran mucho para lo que ofrecen: "No te dan lo que esperan a cambio de lo que pagas", confesó José.

Con esto quiso recalcar que muchas personas se plantean abrir bares o negocios del estilo cuando "no son del sector". Incluso, comentó que "a mí si alguien me pregunta para montar un bar, le digo que no lo haga".

El motivo detrás de esta reflexión es que "la hostelería es compleja": "Nosotros no vendemos Coca-Cola, vendemos servicio y esto no lo entiende mucha gente", recalcó.

Así, hizo énfasis en que dicho servicio que hace que una bebida que cuesta "30 céntimos en el súper y 2 euros en un bar", al final supone que "haya una persona simpática que te atiende, una música que va acorde al momento, un hielo un limón, un local limpio, todo eso".