David Jiménez, abogado, advierte sobre Hacienda: "Te investigan si ganas 1.500€ y tus gastos están muy por encima"

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda investiga a quienes presentan gastos muy superiores a sus ingresos declarados, incluso si ganan 1.500 euros al mes. El uso de inteligencia artificial permite a la Agencia Tributaria detectar incoherencias, como la compra de bienes de lujo con ingresos bajos. Las transferencias sin justificación y el manejo excesivo de efectivo también pueden desencadenar una inspección fiscal. Las sanciones por fraude a Hacienda pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada, dependiendo de la gravedad.

Una inspección de Hacienda es un proceso administrativo en el que la Agencia Tributaria (AEAT) revisa a fondo si un contribuyente cumple con sus deberes fiscales y si ha declarado correctamente sus tributos.

De hecho, con el auge de la inteligencia artificial, el fisco español dispone de herramientas todavía más sofisticadas para analizar el estado tributario de particulares o empresas.

En este sentido, David Jiménez, abogado y economista con 20 años de experiencia, ha explicado que uno de los motivos por los que Hacienda te puede investigar es que tus gastos no encajen con tus ingresos. "Si ganas 1.500 euros al mes y tus gastos están muy por encima de esa cantidad, te investigarán", señala en su perfil de TikTok.

Coherencia entre gastos e ingresos

A través de los inspectores fiscales y de las aplicaciones de IA, la AEAT puede descubrir de manera sencilla la coherencia de tus gastos con respecto a tus ingresos. Por ejemplo, encenderá las alarmas cuando se produce una compra de un vehículo de alta gama mientras que la nómina mensual no supera los 2.000 euros brutos.

Además, Jiménez añade que el fisco entrará a investigar cuando se realicen transferencias entre cuentas sin una justificación, sobre todo entre familiares y amigos. También, a los contribuyentes que inviertan en criptomonedas y que realicen operaciones internacionales. "No es ilegal, pero llama la atención", aclara.

Por último, el letrado dice que Hacienda pone el foco cuando se hace "un manejo excesivo del dinero en efectivo", acción que tiene como objetivo controlar y erradicar la economía sumergida.

Y concluye: "Es más posible que te investiguen si tienes patrones de comportamiento diferentes a los habituales".

En el caso de que se demuestre que se ha defraudado a Hacienda, la Ley General Tributaria recoge que las sanciones rondan entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada, en función de si son leves, graves y muy graves.

Según el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés), la economía sumergida en España representa el 24% del PIB, sólo por detrás de Grecia (36%) e Italia (31%).