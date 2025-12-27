Antonio (66), agricultor, sobre la falta de trabajadores en España: "No quieren trabajar, los llamas y parece que los molestas"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio, agricultor de 66 años, sigue trabajando porque no encuentra relevo en el campo, retrasando su jubilación. La falta de interés de los jóvenes por trabajar en la agricultura obliga a los agricultores a recurrir a mano de obra extranjera. Muchos agricultores han tenido que abandonar negocios y actividades por la escasez de trabajadores. El sector teme un futuro incierto, ya que la generación actual de agricultores está próxima a la jubilación y no hay relevo suficiente.

Antonio es agricultor y a sus 66 años sigue activo trabajando en el campo. Confesó que el motivo de retrasar su jubilación ha sido porque no encuentra personas que trabajen en este sector.

Así, el jornalero expuso que se encuentran en una situación crítica que amenaza con acabar con este sector y empeora con la previsión de que la generación actual se jubile, así lo expuso Antonio en una entrevista en el canal de YouTube, Mowlihawk.

Esta problemática en encontrar jóvenes que tomen el relevo en el sector ha llevado a los agricultores a buscar apoyo en la mano de obra extranjera, ya que, resulta cada vez más difícil llevar a cabo la mayoría de las tareas.

El jornalero expresó que cuando su generación "desaparezca" o se jubile, que son sobre todo los trabajadores que tienen ahora alrededor de 60 años, la realidad es que "lo vais a pasar muy mal".

El motivo, continuó, es que "la gente no quiere trabajar; o sea, tú llamas a un joven para trabajar en el campo y parece que lo estás molestando, es que no va, y el que va un día, al segundo día nada", expuso.

Esta dificultad para encontrar trabajadores en el sector agrícola ha hecho que muchos agricultores tengan que dejar de lado ciertas actividades.

En el caso de este jornalero, tenía un negocio de hacer bolas de paja: "Tenía aproximadamente unos 250 clientes fijos a los que llevarles a los ganaderos".

No obstante, expresó que "lo he tenido que dejar con los dos camiones que tengo porque no he encontrado gente para trabajar en el campo".

A raíz de esto, ejemplificó cómo se ha visto esta escasez en los últimos años en el campo: "Hoy en día tú ves las bolas de paja, que son grandes. ¿Por qué? Porque lo hace un tío solo, porque no encuentra gente".

Así, estos jornaleros llevan a cabo sus tareas ellos mismos, "sin nadie que te ayude", manifestó. En el caso del agricultor, explicó que "cojo mi remolque, cojo mi tractor, me levanto a las 2 de la mañana, me lo coloco yo solo, me acomodo yo solo...".

Frente a esta situación, muchos han optado por recurrir a mano de obra extranjera para suplir esta falta de relevo y contribuir a que no "desaparezca" este sector.

El agricultor señaló la importancia de que estos trabajadores no fuesen "extranjeros ilegales". Resaltó que en su caso eran "latinoamericanos sobre todo y marroquíes".

De hecho, este suele ser el sector por el que optan muchos extranjeros que llegan a España. Aproximadamente, más del 26% de estos trabajadores se dedican a la agricultura, la ganadería y la pesca.

Con este testimonio, queda en evidencia el grave problema que supone la escasez de mano de obra, lo que provoca el abandono de negocios por falta de personal.

De esta manera, este poco interés por parte de los jóvenes para dedicarse a esta línea de trabajo ha llevado a que los profesionales del sector se preocupen. En esta línea, el agricultor, de manera trágica y pesimista, espetó que "eso está perdido ya".