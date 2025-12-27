Alejandro, profesor español en Irlanda: "Puedo ganar 2.800 € al mes, pero tengo que vivir en una casa con 4 personas más"

Las claves nuevo Generado con IA Alejandro, profesor español en Irlanda, gana hasta 2.800 euros al mes, pero debe compartir vivienda con cuatro personas debido al alto coste del alquiler. El salario medio de los profesores en Irlanda puede duplicar el de España, pero los elevados precios de la vivienda y otros gastos limitan su poder adquisitivo. Más de 13.000 españoles residen en Irlanda atraídos por los contratos estables y mejores sueldos, aunque el coste de vida es considerablemente alto. A pesar de la estabilidad laboral, muchos españoles en Irlanda deben ajustar su nivel de vida y asumir altos costes en gasolina, comida y ocio.

Cada vez más españoles deciden cruzar fronteras en busca de un sueldo que les permita algo tan básico como vivir con tranquilidad.

Con los alquileres disparados y los salarios estancados, mudarse fuera de España ya no es una aventura, sino que para muchos se trata de una necesidad.

Alejandro Mesa es uno de ellos. Hace unos meses decidió dejar su vida para mudarse a Irlanda.

"He venido a trabajar a una escuela donde llevo casi cinco meses trabajando", cuenta a través de su cuenta de TikTok, donde comparte su experiencia con miles de jóvenes que sueñan con un cambio.

En Irlanda, Alejandro ha encontrado estabilidad laboral, pero no precisamente comodidad.

"En abril recibí 2.400 euros limpios, ya con lo que me quitaron en las tasas de impuestos. En mayo cobré 2.824 euros, de los que me quitaron unos 500 euros", explica.

Cobra 16,28 euros brutos por hora, una cifra que en España sería inviable, pero en Dublín apenas alcanza para cubrir lo esencial.

El coste de la vivienda lo deja muy claro: "Por una habitación pago 500 euros. La comparto con mi pareja y nos cuesta 1.200 euros con baño privado", señala.

Y añade: "Es carísimo y no tiene sentido lo cara que es la vivienda aquí en Irlanda. Comparto la casa con cuatro personas más".

Trabajar en Irlanda

A pesar del clima gris y los precios elevados, Irlanda se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los jóvenes españoles.

Según datos del INE, más de 13.237 españoles residen actualmente en el país atraídos por los contratos estables y sueldos que duplican la media española.

El problema llega cuando los gastos se acumulan: gasolina, ocio y alimentación encarecen la vida mes a mes.

"El diésel está a 1,70 euros el litro. Al mes, gasto unos 60 euros en gasolina", detalla Alejandro.

"En la comida gasto entre 40 y 60 euros a la semana por persona. El supermercado no es tan caro como aparenta, pero sí puedes gastar mucho dinero", puntualiza.

En cuanto a comer fuera, señala que puede costar hasta "20 euros el plato" y una cerveza hasta 10 euros, "dependiendo a dónde vayas".

Mientras en España, el salario medio de un profesor ronda los 1.900 euros brutos, en Irlanda puede superar los 3.000 euros; pero con un alquiler que se llega a situar por encima de los 1.800 euros en Dublín, la ventaja se desvanece poco a poco.

El testimonio de Alejandro no es una excepción. El éxodo de jóvenes cualificados al extranjero sigue creciendo buscando lo que no encuentran en su país de origen: trabajo estable, mejores horarios o un sueldo digno.

En el caso de este joven, la enseñanza le ha permitido continuar su vocación fuera, aunque admite que el precio a pagar puede resultar alto.