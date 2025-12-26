Sergi Torrens, economista: “Si la cuenta a nombre de tu hijo menor supera los 1.600€, hay que declararlo a Hacienda”

Las claves nuevo Generado con IA Abrir una cuenta bancaria a nombre de un hijo menor puede ser clave para su educación financiera y debe acompañarse de la participación activa del menor. Es fundamental fijar objetivos motivadores de ahorro para que el niño se implique y entienda el valor del dinero y la importancia de ahorrar. Se recomienda elegir inversiones conservadoras, como ETFs monetarios o deuda a corto plazo, para evitar riesgos y recompensar el esfuerzo del menor. Si la cuenta del menor supera los 1.600 euros en beneficios, debe declararlos a Hacienda, ya que el titular y responsable fiscal es el propio niño.

Muchos padres toman la decisión de abrir una cuenta bancaria a sus hijos cuando estos son menores de edad con el objetivo de que sirva como una puerta de entrada al mundo de la educación financiera.

Con el contexto geopolítico y económico actual, esto supone una decisión financiera bastante importante y acertada, sobre todo por enseñar desde edades tempranas la importancia del ahorro y la inversión.

Sin embargo, hay ciertas precauciones que hay que tomar para evitar que la situación tome un rumbo equivocado; así lo explicó Sergi Torrens, asesor financiero, a través de su canal de YouTube, donde destacó también los errores a evitar.

"No se trata de forrarse en bolsa"

Torrens comenzó señalando que abrir una cuenta para los hijos puede ser una decisión que "cambie su futuro" y que no debe considerarse un trámite, sino la "puerta de entrada a la educación financiera, el ahorro y la inversión".

No obstante, señaló que existenerrores que pueden cometerse a la hora de abrir dichas cuentas sobre el manejo del dinero, el nombre de la cuenta o en qué invertir. Independientemente, recalcó que "lo importante es acompañar al menor".

Con esto, reveló que la mejor edad para abrir una cuenta a los hijos es cuando "ya es consciente de que necesita dinero para comprar cosas".

Además de esto, comentó que "al abrir la cuenta es vital marcar un objetivo motivador, como un juguete o un evento, para que el niño quiera ahorrar".

Destacó la importancia de que el niño sea partícipe en el proceso de manejo de la cuenta, en vista de que hay muchos centros financieros o bancos que permiten a través de la aplicación involucrar a familiares en el manejo del dinero.

"El niño debe ser consciente de este proceso, hay que aprovechar que sea él quien conscientemente pida dinero en su cumpleaños en lugar de un regalo físico para alcanzar su objetivo", explicó Torrens.

Sobre las inversiones que se deben realizar a dichas edades, el asesor financiero señaló que "es preferible utilizar inversiones conservadoras que crezcan de forma sostenida, como ETFs monetarios o deuda a corto plazo".

Con esto, explicó que el motivo detrás de elegir estas inversiones es que "el niño vea que su esfuerzo tiene recompensa y no pierda sus ahorros justo cuando quiere comprar su objetivo".

Sergi Torrens, economista: “Si la cuenta a nombre de tu hijo menor supera los 1.600€, hay que declararlo a Hacienda”

Por otro lado, un factor a tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión es la fiscalidad, sobre todo teniendo en cuenta que el titular de la cuenta es el menor, pero el responsable es el adulto.

Con esto, Torrens señaló que "en muchos casos, no en todos, es posible incorporar los beneficios de la cuenta al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) del adulto, pero si esos beneficios alcanzan los 1.600 euros, es el menor el que debe declararlo a Hacienda".

Explicó que el motivo por el que es el menor quien debe declarar dichos beneficios es porque "es el titular y responsable de la cuenta y esto tiene otra implicación muy importante y es que en cuanto cumpla los 18 años el adulto pierde toda visibilidad y control".

Teniendo esto en cuenta, el asesor financiero recomendó dedicar esta cuenta a nombre del hijo a "regalos, pagas y ahorros propios del niño destinados a sus gastos".

Mientras tanto, recomendó que los ahorros más importantes y a largo plazo como, por ejemplo, para comprar un coche o pagar los estudios del niño, estén en una cuenta a nombre del adulto.

Con esto, el asesor financiero recalcó que "se trata de educar, no de que el niño se forre en bolsa; por tanto, se debe ser conservador con las inversiones en estas cuentas".