Rubén Zaballos, propietario de 200 pisos: "Voy a venderlos todos en 2026; ya tengo 50 en Galicia por 100.000 euros"

El mercado inmobiliario sigue dando mucho que hablar en España, donde la compraventa de viviendas ha caído un 2,5%, mientras que las nuevas lo hacen en un 12%, todo ello mientras que el alto precio, tanto de la propia venta como del alquiler, dificulta el acceso a la misma.

Muchos españoles, en especial los más jóvenes y colectivos más vulnerables, se están encontrando con dificultades para poder acceder a un nuevo hogar. Aunque están en marcha algunas medidas como Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, existen muchas dudas al respecto.

Las consultas inmobiliarias dudan de la eficacia de esta nueva empresa estatal de vivienda, al igual que lo hacen grandes propietarios como Rubén Zaballos, un empresario que ha mostrado su preocupación en su paso por LaSexta Xplica.

El empresario cuenta con más de 200 pisos en propiedad en España y ha lanzado un mensaje de alerta sobre la situación que vive el país, lo que le ha llevado a tomar una decisión radical de cara al próximo año 2026, que pasa por vender estos inmuebles.

El empresario venderá sus 200 pisos

Rubén Zaballos fue claro en su paso por el programa de televisión, donde dejó claro que su objetivo para 2026 es "vender todos mis pisos", una decisión que viene motivada por sus otros negocios y la situación actual del país.

"Los vendo porque tengo tres empresas que son más rentables y porque no me está gustando el clima que estoy viendo en este país", explica el empresario ante la sorpresa del resto de presentes tras afirmar que tenía 200 pisos en su propiedad.

Dado que no cree que vaya a cambiar el panorama en el país, ya ha comenzado con la venta de estos inmuebles. Ante las preguntas de José Yélamo, ha asegurado que tiene a la venta "50 pisos en Galicia por 100.000 euros", lo que considera que es "bastante asequible".

La decisión de Zaballos se puede entender mejor si tenemos en cuenta sus declaraciones en el podcast de inversión inmobiliaria de Germán Jover, donde explicó con detalle su modelo de inversión, el cual le ha permitido llegar a los 200 inmuebles.

"Cuando el negocio está funcionando, hay que meter toda la gasolina que puedas, pero si no funciona, llega un punto en que la curva empieza a suavizarse e igual no me interesa tanto o, a lo mejor, ha crecido demasiado y tengo el riesgo de que empiece a funcionar mal y quebrar", explicaba en el mismo.

50 pisos a la venta en Galicia

Rubén Zaballos explica que la venta de 50 de sus inmuebles ya ha comenzado, y lo han hecho en Galicia, al mencionado precio medio de unos 100.000 euros, lo que puede ser considerado una opción interesante y asequible teniendo en cuenta la situación actual del mercado.

El precio no es el principal motivo por el que ha decidido venderlos, sino que todo tiene que ver con la manera en la que se está gestionando la política de vivienda en España. "Los mensajes estos de que 'vamos a expropiar', 'vamos a freír a impuestos a los empresarios', no ayuda, no tiene ningún sentido", afirmó.

En otro programa con anterioridad había explicado que muchos de sus pisos están en pueblos de Galicia que provienen de fondos de inversión buitre que los compraron hace 12-15 años y que "los han tenido cerrados hasta hace muy poco".

El empresario tenía claro cómo sacar rendimiento a estos inmuebles, en su caso optando por alquilarlos a larga estancia, dado que se trataba de pueblos en los que "sólo los puedes alquilar turísticamente en verano".

Tras destacar que "con julio, agosto y septiembre no compensa con lo que puedes ganar alquilándolos a lo largo de todo el año", explicó que originalmente "eran todo residenciales, y luego los fui transformando algunos a turísticos por los problemas que hay. La gente no paga el alquiler".

Este cambio llegó, según explica Zaballos, de la mano de sus propios asalariados, que le recomendaron apostar por este modelo: "La gente que tengo contratada me ha dicho que no alquile más a gente así porque al final es un problema para ellos. Tienen que estar pendientes de si pagan, de si no…".

De esta forma, los trabajadores tenían trabajo extra por estos impagos, algo que podían evitar si apostaban por el alquiler turístico, que le resultaba más cómodo y tranquilo para todos.

El impacto fiscal de su movimiento

Durante el debate en LaSexta Xplica, el economista Gonzalo Bernardos puso el foco en el impacto fiscal que tiene una operación del calibre de la que pretende llevar a cabo Rubén Zaballos, desprendiéndose de nada más y nada menos que 200 inmuebles.

Le preguntó si había hecho cálculos al respecto, a lo que el propio empresario respondió afirmativamente: "Sí, el 25%". Bernardos matizó que cualquier particular que venda una vivienda si la ha comprado hace bastantes años y tiene una plusvalía muy importante, "en la mayor parte del país va a pagar casi el 50%".

El conocido economista español, que es profesor en la Universitat de Barcelona y colaborador habitual en medios de comunicación catalanes y nacionales, ha aprovechado su intervención para reflexionar acerca del sistema de vivienda en España.

"La inmensa mayoría que tiene vivienda se ha sacrificado, ha ahorrado y al final lo ha conseguido", manifestó al respecto, mostrándose también preocupado por la situación de la vivienda en el país.