Las claves nuevo Generado con IA Mago More relató en el canal Ahorradoras la historia de una joven boliviana que, tras dos años de sacrificio y ahorro, pudo comprar su primer piso y ahora posee más de 15 propiedades. Según datos del Consejo de la Juventud, el 41,1% de los jóvenes en España ahorra menos de 100 euros al mes, y solo el 24,5% consigue superar los 300 euros. El emprendedor defendió la importancia de la disciplina y el esfuerzo en el ahorro y la inversión, aunque reconoció que este mensaje genera críticas entre los jóvenes por las dificultades económicas actuales.

Como destacó Antonio Banderas durante una de sus visitas a El Hormiguero, España es un país donde la cultura del emprendimiento es limitada. Son pocas las personas jóvenes que se atreven a iniciar un negocio propio o a buscar fuentes de ingresos más allá de su salario.

Este tema se abordó en el programa del canal de YouTube Ahorradoras, con la participación del emprendedor y conferenciante Mago More. Durante su intervención, el empresario compartió la historia de una joven que, gracias al ahorro y la inversión, consiguió convertirse en propietaria de 15 pisos.

Según cifras recientes del Consejo de la Juventud en España, el 41,1% de los jóvenes ahorra menos de 100 euros al mes, un 34,4% logra reunir entre 100 y 300 euros, y únicamente el 24,5% supera los 300 euros mensuales.

Ahorrar y emprender

A pesar de haberse formado como ingeniero informático en la Universidad Politécnica de Madrid, José Luis Izquierdo Martín, conocido también como Mago More, es actualmente empresario, conferenciante, presentador, mago y escritor.

Así, además de viajar dando charlas y conferencias acerca del emprendimiento, también visitó hace unos meses el canal de YouTube de Ahorradoras. Allí apareció en El Comando Ahorro, donde dio varias reflexiones sobre educación financiera.

Durante su participación, el emprendedor profundizó en la importancia del esfuerzo y la disciplina en el ahorro, y relató la historia de una joven que, gracias a su esfuerzo y dedicación, consiguió ahorrar e invertir.

Mago More relató el caso de una chica boliviana que limpiaba en casas. "Estuvo durante dos años sin tomarse ni un café y ahorrando. Ella era pobre, y entonces consiguió ganar el suficiente dinero como para la entrada de un piso. Estamos hablando de un piso de 50.000 euros", relata el empresario.

La historia no terminó ahí. Mago More quiso ilustrar una comparativa de cómo empezó la historia de la joven y hasta dónde ha llegado: "Compró su primer piso y a partir de ese primer piso, empezó a tener de cash flow 300 euros al mes. Ahora tiene más de 15 pisos".

"Eso es un ejemplo. Es un ejemplo de esfuerzo y en su caso es verdad que estuvo dos años privada de ningún tipo de ocio, pero ahora tiene ese ocio multiplicado por 100. Entonces claro, una vez más la gente quiere el resultado pero no quiere el esfuerzo", señaló el empresario.

A través de su historia, el emprendedor y conferenciante busca mostrar cómo el esfuerzo y el sacrificio han permitido a muchos construir su fortuna. Este discurso, sin embargo, suele generar críticas entre los jóvenes, quienes enfrentan factores que dificultan el ahorro como precios altos, trabajos precarios y un costo de vida cada vez más elevado.

De hecho, no es el primer experto en la materia que promueve un discurso de este tipo. Hace unas semanas, el economista Gonzalo Bernardos comentó que, para poder ahorrar, los jóvenes "deberían reducir gastos suplementarios: viajes, comidas en restaurantes, etc. Quien quiere ahorrar, debe ajustarse el cinturón".