Isaac Sánchez, dueño de una empresa de compraventa de oro: “En octubre, el kilo valía unos 95.000€, y ya está en 120.000”

Las claves nuevo Generado con IA El precio del oro ha alcanzado un máximo histórico de 4.514,61 dólares por onza y ha subido un 60% en el último año. Isaac Sánchez, CEO de Tu Oro Vale Más, explica que la incertidumbre económica y política impulsa la subida del oro como activo refugio. El valor del kilo de oro pasó de unos 95.000 euros en octubre a 120.000 euros actualmente, reflejando la creciente demanda. La inversión en oro es cada vez más popular entre todo tipo de perfiles, desde jóvenes hasta personas con mayor capacidad adquisitiva.

Desde hace unos meses, el precio del oro ha ido subiendo y ha alcanzado el máximo histórico de 4.514,61 dólares (3.829,70 euros) por onza, según la plataforma Inversoro.

Así, a las puertas del final del año 2025, ha disparado su valor llegando a subir hasta un 60% en este último año, siendo esta la mayor subida del siglo.

En este contexto, el CEO de la empresa Tu Oro Vale Más, Isaac Sánchez, habló en La Mirada Crítica sobre este récord, su significado y por qué los inversores se han visto contagiados con la fiebre de los metales.

"El dinero vale menos"

Sánchez comenzó explicando uno de los principales motivos detrás de esta subida: "Desde octubre el oro sigue en máximos históricos, pero lo que también sigue en máximos históricos es la incertidumbre a nivel económico, político y social".

Así, enfatizó que dicha incertidumbre es lo que "hace que el oro siga subiendo y tiene pinta de que esto va a seguir así".

La previsión del precio del oro apunta a que se mantendrá en máximos históricos. "Al final lo que pasa ahora es que hay muchísima tensión entre Estados Unidos y China; esto debilita al dólar y la FED ha anunciado bajadas de los tipos de interés".

"Esto significa que, por lo tanto, seguirá habiendo inflación", señaló el experto que recalcó que esto se traduce en una subida del metal porque, "recordemos no es que lo que sube es el oro sino que el dinero vale menos".

Isaac Sánchez, CEO de 'Tu Oro Vale Más', en 'La Mirada Crítica'. Telecinco

Tras esta explicación, sentenció contundente el joven que, "efectivamente, el oro seguirá subiendo". Para demostrar que, en efecto, el precio del oro ha ido en constante subida, comparó el precio de un kilo de este metal con tres meses de diferencia.

"En octubre este kilo de oro valía aproximadamente 95.000 o 100.000 euros y ya está en 120.000 euros", ejemplificó Sánchez.

"Y con la onza de la que siempre hablamos en efecto está en 4.400 dólares, rompe un nuevo récord", expuso el joven experto.

Con esto, el dueño de Tu Oro Vale Más comentó que, en total, este incesante aumento del oro se traduce en que "lleva un 60% de acumulación".

Esta fiebre del oro, comentó el empresario que ha podido verla reflejada en su negocio: "Para que te hagas una idea, nosotros vendemos un lingote cada dos minutos aquí en España".

"La gente está entendiendo que hay muchísima inflación, que su dinero vale menos, que los ahorros que tenemos en la cuenta no nos generan ninguna rentabilidad y la gente viene a las tiendas para refugiarse en este 'valor refugio'", señaló Sánchez.

Como bien explicó el experto, el oro en inversión es lo que se conoce como un 'activo refugio' y son inversiones que mantienen o aumentan su valor incluso en crisis económicas o de incertidumbre en los mercados financieros.

Viendo el contexto geopolítico y económico actual no es una sorpresa que cada vez más personas decidan invertir en este metal. Por ello, comentó el joven que los perfiles que se han topado en su empresa son de todos los tipos.

Isaac Sánchez, CEO de 'Tu Oro Vale Más', en 'La Mirada Crítica'. Telecinco

"Desde gente joven que empieza ya a hacer los deberes hasta gente de más avanzada edad con unos ahorros y más capacidad adquisitiva; al final, como tenemos lingotes desde 500 euros hasta los 120.000 euros que vale un kilo, el abanico es inmenso", comentó.

Además, agregó que "en realidad el que invirtió 1.000 euros tiene la misma rentabilidad que el que invirtió un millón, que es del 60%".

Con ello, concluyó recalcando que en el 2026 lo más probable es que tanto el oro como la plata, que suele ser más barata, seguirán subiendo y marcarán más máximos históricos.