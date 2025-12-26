Ignacio, abogado, advierte a los trabajadores: "Un error que muchos cometen es salir a la hora y fichar en la calle"

Las claves nuevo Generado con IA El abogado Ignacio de la Calzada advierte que muchos trabajadores cometen el error de salir del trabajo justo a la hora de finalización de la jornada y fichar ya en la calle. De la Calzada explica que se debe cumplir estrictamente el horario: a la hora de entrada y salida, el trabajador debe estar en su puesto, no fichando o saliendo. Salir antes para estar en la puerta a la hora exacta y fichar puede considerarse una falta de puntualidad y conllevar sanciones. El experto recalca la importancia de diferenciar entre estar en la empresa y estar en el puesto de trabajo en el horario pactado.

El abogado Ignacio de la Calzada advirtió sobre un error que cometen muchos trabajadores españoles relacionado con la hora de entrada y salida del trabajo.

Para ello puso de ejemplo el testimonio de una chica que compartió en sus redes sociales que, en el momento que acaba su jornada laboral, ella se encuentra "con la chaqueta, saliendo por la puerta".

El abogado recalcó que esto es un error que puede conllevar sanciones por impuntualidad, ya que supone una falta de cumplimiento del horario laboral.

"Hay que cumplir el horario"

En su testimonio, la chica utilizada como ejemplo por el abogado explicaba que su jornada laboral termina a las 15:00 horas y que a esa hora "ya tengo el bolso para salir, la chaqueta puesta y estoy saliendo por la puerta".

La trabajadora incluso recalcó que "os prometo que no ha habido ocasión en la que no sea yo la primera que sale por la puerta". Además señalando que no busca quedarse más tiempo en el trabajo porque "a mí no hay quien me pague las horas extras".

Con esto, De la Calzada explicó que "evidentemente, en el vídeo, la trabajadora lo que quiere decir es que ella no se va a quedar más tiempo del necesario si ya lo tiene todo hecho y por regalar horas a una empresa, eso me parece fantástico".

"Pero hay un error que mucha gente comete y es que dice que a su hora de salida ellos están fichando y en la calle, y esto no es así", advirtió severo el abogado.

La realidad es que "el horario tienes que cumplirlo expresamente de la siguiente manera: para empezar, cuando entras a tu puesto de trabajo, no es que si entras a las 8:00, tienes que estar fichando a las 8:00 horas", comenzó explicando.

"Lo que tienes que hacer es estar en tu puesto de trabajo a las 8:00 horas; por lo tanto, si hay cinco minutos porque tienes que ir al vestuario a dejar la ropa o la chaqueta, tienes que entrar antes porque si no, no estás cumpliendo con el horario", señaló el experto.

Así expresó que en la salida de la jornada funciona de la misma manera: "Si la salida es a las 15:00 horas, tú a las 15:00 horas tienes que apagar el ordenador y a partir de ahí puedes salir".

Con esta advertencia, De la Calzada reveló un error cometido por muchos españoles porque "no es que a las 15:00 horas estás en la puerta", como la chica del vídeo.

"Esto lo que conlleva muchas veces es que la gente llega justísima y que, cuando se van, lo que hacen es salir antes del trabajo; salen diez minutos antes para estar en la puerta a las 15:00 y fichar", expuso el abogado.

Con esto advirtió que esta práctica "es un error y puede comportarte sanciones", las cuales estarían relacionadas con la puntualidad.

Finalmente, tras esta explicación, recordó que "en tu puesto de trabajo tienes que estar a la hora en que se empieza y no en la empresa, que no es lo mismo; es decir, no fichando".