Confirmado por el Gobierno: 630.000 alquileres concluyen en 2026 y los inquilinos temen una gran subida de precios

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las claves nuevo Generado con IA En 2026 vencen 630.000 contratos de alquiler firmados en 2021, con precios entonces más bajos debido a la pandemia. Más de 1,5 millones de personas podrían verse afectadas por la subida de los alquileres al finalizar estos contratos. El Gobierno aprobó una ley para limitar precios en zonas tensionadas, pero su aplicación depende de las comunidades autónomas, muchas de las cuales no la aplican. El precio medio del alquiler en España ha subido un 33% en los últimos tres años y medio, situándose en 14 euros por metro cuadrado.

Cuando parece que la crisis de la vivienda no puede ir a peor, aparecen nuevos elementos que agravan el principal problema de los españoles durante este 2025. En 2026 vencen los alquileres que se firmaron en 2021, en un contexto de precios muy inferior por la pandemia, por lo que se va a producir una subida meteórica de las rentas.

Así lo advierte elMinisterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy. Más de 630.000 contratos de alquiler culminan a lo largo de 2026 y más de 1 millón y medio de personas se verán afectadas.

La consecuencia más evidente es que no puedan sufragar el nuevo precio que fijen los propietarios y tengan que mudarse a un lugar más barato. ¿Dónde? Probablemente en la periferia, donde los precios son más económicos que en la ciudad, pero en localizaciones más alejadas de los núcleos laborales.

Declaración de zonas tensionadas

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el inquilino de una vivienda habitual tiene derecho a permanecer en la vivienda cinco años. Por eso, una vez que se finiquita este periodo, el arrendador puede fijar una nueva renta que, en teoría, irá alineada con los precios del mercado.

El Gobierno, con el fin de mitigar los precios de los inmuebles, ha aprobado en esta legislatura la Ley 12/2023 de zonas tensionadas, fijando topes de precios en áreas donde el coste medio de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios de los hogares del lugar.

Sin embargo, la declaración de zona tensionada la hacen las comunidades autónomas y no el Ejecutivo central. Teniendo en cuenta que la mayoría de autonomías son gobernadas por el Partido Popular, formación política posicionada en contra de esta norma, la ley pierde su efecto en casi todo el país.

Aun así, en las zonas declaradas tensionadas por ejemplo en Cataluña, los inquilinos tienen derecho a permanecer en la vivienda pagando la misma renta aunque concluya el contrato del alquiler a los cinco años. No obstante, en la mayoría de casos se producirá una subida que tiene muy preocupados a los arrendatarios.

Los alquileres han aumentado un 33%

Ahora, en la recta final de 2025 y a las puertas de un año clave para miles de inquilinos, aumenta el ritmo de búsquedas de un nuevo contrato por el que hay además mucha competencia.

El coste de la vivienda en alquiler en España se ha incrementado un 33% en los últimos tres años y medio, llegando a una media de 14 euros el metro cuadrado en octubre de 2025, según Fotocasa.