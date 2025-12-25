Spring Hotels y la nueva gestión del talento en turismo: cuidar para crecer

Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, junto con el presidente de MAC Mutua, Pedro Alfonso Martín, y la consejera de Tursmo de Canarias, Jessica De León Verdugo.

En un sector intensivo en personas como el turístico, hablar de resultados sin hablar de salud laboral es quedarse en la superficie. Spring Hotels ha decidido ir más allá y situar el bienestar de su equipo en el centro de su modelo de gestión, no como un gesto puntual, sino como una política estructural de largo recorrido.

El reciente reconocimiento de MAC Mutua, que ha premiado a Spring Hotels con el galardón Alberto Guanche por sus mejores prácticas preventivas, no es un punto de llegada. Es, más bien, la confirmación externa de una visión que la compañía lleva más de una década construyendo: ser el mejor partner posible en la vida profesional de quienes forman parte de la organización.

“En Spring Hotels tenemos muy claro que no puedes aspirar a la excelencia si no cuidas la herramienta más valiosa de tu equipo: su salud”, explica Miguel Villarroya, CEO de la compañía. “Para nosotros, la prevención no responde a una tendencia ni a una exigencia normativa. Forma parte de una manera de entender la empresa y el liderazgo”.

Esa filosofía se traduce en decisiones concretas, inversiones sostenidas y una revisión constante de los procesos de trabajo, especialmente en aquellos puestos con mayor exigencia física, como el de las camareras de pisos.

Prevención que se toca, se ve y se mide

Uno de los hitos más relevantes ha sido la dotación al 100% de la plantilla de camareras de pisos con carros eléctricos Carbot2 de Trend Robotics, eliminando completamente las tareas de empuje y arrastre. Una solución desarrollada con fabricación 100% local, que combina innovación tecnológica, ergonomía y compromiso con el entorno productivo cercano.

A esta medida se suma que el 100% de las camas de los hoteles Spring cuentan desde 2010 con sistemas Pikolin elevadores neumáticos, con ruedas y maniobrados por pedal, diseñados para reducir sobreesfuerzos y minimizar riesgos musculoesqueléticos. Una decisión pionera en su momento y hoy plenamente consolidada.

Pero la prevención en Spring no se limita al equipamiento. La compañía ha implantado el proceso de limpieza STIQK, un rediseño integral de las operaciones de limpieza en habitaciones que define de forma clara y concisa herramientas, posturas, técnicas y medios. Una implantación que se validó gracias al sistema HADA de evaluación ergonómica por sensores de movimiento y posición realizado con Quirón Prevención.

Carros eléctricos Carbot2 de Trend Robotics, que eliminan las tareas de empuje y arrastre.

Una cultura preventiva abierta y compartida

“El verdadero cambio se produce cuando la prevención deja de ser un documento y se convierte en cultura”, señala José María González, director de Recursos Humanos de Spring Hotels. “Nuestro objetivo es que las personas entiendan, compartan y participen activamente en su propio cuidado”.

Con esa lógica nace una web preventiva abierta, con licencia CC-BY-SA, orientada a la difusión de contenidos sobre salud laboral, igualdad de género, prevención, alerta climática y hábitos saludables. Un espacio accesible no solo para el equipo de Spring, sino para cualquier profesional o empresa que quiera avanzar en estas materias.

A ello se añade la implantación de un sistema de vigilancia de la salud libre y anual, independientemente de las periodicidades establecidas por los protocolos. El objetivo: facilitar al personal un chequeo médico periódico, sin listas de espera y con un acceso ágil y de calidad en temas tan relevantes como la prevención del cáncer de colon, próstata o genitales. Una medida que refuerza la detección temprana, la prevención real y la confianza mutua entre empresa y empleado.

Retener talento empieza por cuidar a las personas

En un contexto de creciente dificultad para atraer y fidelizar talento en el sector turístico, Spring Hotels ha optado por una vía clara: construir entornos de trabajo dignos, respetuosos y sostenibles en el tiempo.

“Queremos que quien entra en Spring pueda desarrollar aquí una carrera profesional con garantías, sabiendo que su salud importa”, concluye Villarroya. “Porque solo así se construyen equipos comprometidos y proyectos empresariales sólidos”.

El premio recibido es, en definitiva, el reflejo de una convicción profunda: en Spring Hotels, la prevención no es un coste. Es una inversión estratégica en personas. Y, por extensión, en futuro.