Confirmado por Mercadona: la cadena valenciana anuncia el cierre de todas sus tiendas durante estos días de diciembre

Mercadona cerrará todas sus tiendas en España los días 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo). El 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (Nochevieja), los supermercados abrirán en horario reducido, de 9:00 a 19:00 horas. Estos horarios son generales, pero se recomienda consultar el buscador de tiendas de la web oficial de Mercadona por posibles excepciones locales.

Somos muchos los españoles que, llegada la recta final del año, buscamos organizar nuestras compras para los días festivos de diciembre y las celebraciones navideñas.

En este contexto, Mercadona, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, vuelve a situarse en el centro de interés de millones de consumidores que desean saber si su tienda más cercana abrirá o cerrará en fechas señaladas.

Su política habitual de horarios, apertura de lunes a sábado y cierre en domingos y festivos, hace que cada diciembre muchos clientes busquen confirmación sobre posibles excepciones o ajustes.

De cara a las celebraciones navideñas, Mercadona volverá a aplicar sus habituales horarios especiales de apertura en las vísperas festivas.

El miércoles 24 de diciembre (Nochebuena), pese a ser día laborable, las tiendas abrirán en horario reducido, de 9:00 a 19:00 horas, cerrando dos horas y media antes de lo habitual para facilitar la conciliación de sus trabajadores.

El mismo horario reducido se aplicará el miércoles 31 de diciembre (Nochevieja), también de 9:00 a 19:00 horas.

Por su parte, el 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo), los supermercados de Mercadona permanecerán cerrados en toda España, retomando posteriormente el horario normal.

Consulta de cada tienda

No obstante, desde la cadena recuerdan que, aunque estos horarios son generales y aplicables a nivel nacional, es recomendable consultar el buscador de tiendas disponible en su web oficial.

Allí se puede verificar la información concreta de cada establecimiento, especialmente en zonas fronterizas entre comunidades o en municipios con normativas especiales.