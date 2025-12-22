Silvia, dueña de un bar: "Yo vengo aquí a las 5 de la mañana para abrir y son las 5 de la tarde cuando me voy"

Las claves nuevo Generado con IA Silvia lleva 18 años gestionando el Bar Esport en Molins de Rei, abriendo desde las 5 de la mañana y trabajando hasta la tarde. El bar se ha mantenido a pesar de la crisis económica y la pandemia, enfrentando dificultades financieras y necesidad de créditos. Silvia destaca que su bar ofrece menús diarios, lo que le diferencia de la competencia cercana y atrae a clientes habituales. A pesar del aumento de costes y la dificultad para contratar personal, Silvia continúa con esfuerzo y dedicación al frente del negocio.

En Molins de Rei, el Bar Esport es uno de esos que todos conocen. Abre temprano, sirve menús y cafés, y siempre hay alguien charlando en sus mesas.

Detrás de todo esto está Silvia, la dueña, que lleva 18 años gestionando el bar. Su día empieza muy temprano y termina cuando muchos ya han cenado.

"Piensa que yo vengo aquí a las 5 de la mañana y son las 5 de la tarde cuando me voy y luego tengo que comprar, y hasta las 8 o las 9 estamos aquí", detalla.

"Ahora hago de lunes a sábado, porque ya ni la edad ni nada me da, es que no puedo, llevo 18 años aquí...", comienza explicando Silvia en uno de los vídeos de Eric Ponce.

Y es que aunque su rutina es agotadora, el compromiso con el bar y con sus clientes es lo que la mantiene cada día con las mismas ganas al frente de la barra.

Tal y como recuerda, Silvia tomó las riendas del bar hace más de 15 años. "Yo me vine a trabajar aquí, era de mi familia y luego lo cogí yo. Fue en el 2009 y me costó como 33.000 euros, o una cosa así", recuerda.

Desde entonces ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles, como la crisis económica que se arrastró desde 2008 y la pandemia, que sin duda confiesa que fue uno de los peores momentos.

"Yo salía de haber estado pagando créditos y dije bueno, ya más o menos estoy, y llegó la pandemia y otra vez a crédito", explica Silvia, recordando los momentos tan complicados que trajo este virus para los pequeños negocios.

A pesar de todo, Silvia siguió hacia adelante como aprendió de su familia y, tal y como explica en el vídeo, ha logrado mantener la esencia de su bar frente a la competencia.

"Competencia yo no tengo ¿por qué? porque nosotros damos menús y aquí alrededor no hay un bar de menús, ahí más abajo hay uno pero no da menú y hay otro que es de vegetarianos", dice, explicando que su estrategia ha sido ofrecer los menús diarios que atraen a los clientes de toda la vida.

Sin embargo, manejar un bar no es sencillo, y mucho menos barato. "Este bar es muy grande, por lo menos se necesitan cuatro personas y pagar un personal es carísimo. O sea, una persona el sueldo son 1.300-1.400 euros, más la seguridad social, se te va 2000. Uno es 2000, pero si tienes dos son 4000... tienes que trabajar mucho, vender muchos cafés para eso", comenta.

Actualmente trabajan solo tres personas. "Somos mi marido, yo y una chica que tengo y es poco, se necesitaría otra persona más, pero no la puedo pagar", confiesa.

Y es que los gastos siguen subiendo. "No te llega para todo, además tengo un alquiler alto también y toda la luz... es mucho, ha subido mucho todo. De pagar 500, a pagar 800 al mes, o sea, es que todo es así, entonces es muy justo todo el dinero pero bueno, es lo que hay", explica Silvia.

A pesar de todo, sigue al frente del Bar Esport, cuidando de sus clientes y su negocio con dedicación diaria. Y es que tal y como deja claro la hostelera, detrás de cada café hay trabajo, sacrificio y vocación por lo que hace.