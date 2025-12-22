Raúl, 'el calvo de la suerte' que dio un tercer y cuarto premio en la Lotería de Navidad 2025: "Quise devolver la magia"

Las claves nuevo Generado con IA Raúl, un actor calvo, fue contratado como 'El Calvo de la Suerte' en la administración Gaía Loterías de Sant Boi de Llobregat para transmitir fortuna a los clientes. La iniciativa incluía frotar los décimos de la Lotería de Navidad sobre la cabeza de Raúl, siguiendo una superstición popular en España. La administración repartió un tercer y un cuarto premio en la Lotería de Navidad 2025, consolidando la fama de Raúl como portador de suerte. Tras el éxito, la administración organizó el Calvos Fest, sorteando décimos y celebrando la tradición de devolver la suerte a los calvos.

Con la esperanza de llevarse alguno de los premios de la Lotería de Navidad, los españoles siempre han recurrido a distintas supersticiones.

Desde escoger décimos con números significativos, acudir a administraciones legendarias como Doña Manolita, hasta frotar el billete con personas o gestos que se cree que traen buena suerte.

Algunos frotan el décimo sobre la barriga de una embarazada, la espalda de un jorobado o la cabeza de un calvo. Cada quien encuentra su propia manera de aferrarse a la fortuna.

Precisamente, este último gesto ha cobrado especial relevancia en España. No es casualidad: nuestro país lidera Europa en porcentaje de hombres calvos, con un 44,5%, seguido muy de cerca por Italia (44,3%) y Francia (44,2%).

Uno de ellos es Raúl, un actor calvo, que el pasado año recibió una propuesta totalmente inesperada: convertirse en El Calvo de la Suerte de una administración de lotería. Y este 2025 ha vuelto a dar suerte repartiendo un tercer y cuarto premio.

El Calvo de la Suerte

Noviembre de 2024. Raúl revisaba sus propuestas interpretativas que combina con otra profesión. En ese momento le llegó una oferta interesante por parte de Miriam Jiménez, la dueña de Gaía Loterías, una administración de lotería en Sant Boi de Llobregat.

Miriam había adquirido ese establecimiento ese mismo año y buscaba una forma de atraer a la clientela, como buena publicista, decidió retomar algo bastante presente en la cultura de la Lotería de Navidad: las supersticiones.

Para ello, decidió convocar a todos los calvos que quisieran acercarse a la administración y sortear 25 décimos de Navidad. Pero no solo querían sortear billetes de lotería, quería que la gente sintiese que en su puesto recibiría una suerte especial.

Por esa razón decidió contratar a un calvo que ofreciese su cabeza para frotar el décimo y así 'transmitir' su fortuna. "No es fácil encontrar a alguien que le haga ilusión repartir suerte", reconocía la lotera.

Raúl nunca había recibido una propuesta similar. "Mis otros trabajos en el mundo del cine o las series eran muy diferentes a eso", indicaba. No obstante, no dudó en aceptar. "Me pareció una acción divertida en un día festivo y lúdico", asegura a EL ESPAÑOL.

"Era una opción de devolver la magia que rodea a la suerte y la emoción de las personas que están deseando que les toque el premio".

Imagen de Raúl en la administración de lotería. Cedida

Así, Raúl pasó a convertirse en El Calvo de la Suerte durante unos instantes, ofreciendo su majestuosa calva a aquellos clientes que quisieran contagiarse de su suerte. "Estuve los días previos al sorteo y me despedí de muchos, deseando ver si podían llevarse el premio".

Y vaya que repartió suerte. El segundo premio que daba 125.000 euros por décimo cayó en Gaía Loterías, alegrando las navidades a numerosos clientes de Miriam.

La alegría y emoción llegó a los vecinos de Sant Boi de Llobregat, que no dudaron en avisar a Raúl de la 'suerte' que les había dado. "Cuando vi salir el número dije: 'Ostras, qué suerte. He aportado ese granito de magia para que el municipio vuelva a sonreír", rememora a este medio.

Miriam contactó rápidamente a Raúl y le invitó a la celebración. Antes eran supersticiones pero ahora se había convertido oficialmente en "el nuevo calvo de la suerte".

Después del éxito del sorteo del año pasado, la lotera no dudó en regresar con una celebración conocida como Calvos Fest, una tradición en la que ha logrado reunir un sorteo de 30 décimos para los calvos que acudan, un DJ calvo y la presencia de Raúl para contagiar su suerte.

"Todos estos años los calvos han estado dándonos suerte a nosotros, ahora vamos a devolverles la suerte un poco a ellos", indicaba Miriam.

Raúl no podía estar más contento de volver: "Además de la Lotería de Navidad también se repartió este año un primer premio de jueves y un segundo del sábado. Parece que no solo he dado suerte en Navidad sino durante todo el año".

Asimismo, llegó el día del sorteo y los niños de San Ildefonso dieron los ganadores: el 90.693 se llevaba un tercer premio y el 25.508 un cuarto premio. Es decir, 50.000 euros y 20.000 euros al décimo respectivamente.

Con tres grandes premios en dos ediciones, la suerte de Raúl y Gaía Loterías está más que asentada en Sant Boi de Llobregat. De hecho, Raúl ya compartía a este medio su ilusión de que vuelvan a contar con él en 2026.

"Ya tienen mi teléfono, estaré encantado de la vida si me lo vuelven a ofrecer. Tanto ellos como otras administraciones que crean en las supersticiones de los calvos", afirmaba.