Miguel (26 años), joven español que trabaja en Australia limpiando minas: "En 6 meses he ahorrado 12.000 euros"

Ir a Australia y coincidir con un español, aunque sea un país ubicado en las antípodas, es cada vez más habitual. Muchos jóvenes se marchan al país oceánico para trabajar, mejorar el inglés, vivir experiencias y, sobre todo, ahorrar mucho más dinero que en España.

Miguel es un joven sevillano de 26 años que vive actualmente en Australia. Trabaja en las minas, yacimientos de extracción de recursos minerales valiosos que son una parte fundamental de la economía del país. Allí, además de los mineros, trabajan limpiadores y otros profesionales por una cuantía mucho mayor que en territorio nacional.

"En el banco tengo ahorrado un total de 21.700 dólares australianos y tengo 750 en la fianza de la casa. Entonces, en total son unos 22.450 dólares australianos, que al cambio son 12.600 euros en menos de seis meses", cuenta el sevillano en su perfil de TikTok, donde acumula más de 20.000 seguidores.

Trabajar y viajar

No obstante, señala que de los seis meses que ha trabajado en total, tres ha estado de vacaciones, por lo que realmente ha conseguido ahorrar más de 12.000 euros por trabajar solamente un trimestre en el país.

"Hacía turnos de dos semanas, dos semanas trabajando y dos semanas de descanso", por lo que aprovechó para viajar y descubrir nuevos lugares del Pacífico como por ejemplo Indonesia y, aun así, guardarse una parte importante de su nómina.

"Fui una semana de vacaciones a Fiyi, dos semanas y media a Indonesia, donde pude estar en Bali y he hecho un roadtrip por la costa este de Australia en dos ocasiones", revela Miguel.

Este joven, antes de irse al país del canguro, demostró su instinto emprendedor en su ciudad natal y fundó un bar en 2023, La Gitana Loca, con tan sólo 23 años.

Working Holiday

Después, dio un giro radical a su vida y se marchó al otro extremo del planeta, donde además de en las famosas minas ha trabajado también en la hostelería como camarero.

La aventura de Miguel se ha hecho realidad gracias a la 'Working Holiday', que consiste en un permiso de residencia de generalmente un año para que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan viajar y trabajar en el extranjero, fomentando el intercambio cultural y cosechando experiencias en entornos tan distintos como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, entre otros.