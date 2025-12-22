Iñaki Unsain advierte a quien busca alquiler: “Hay una auténtica ‘guerra’ entre inquilinos en las ciudades”

Las claves nuevo Generado con IA En 2026 vencerán más de 600.000 contratos de alquiler en España, obligando a muchos inquilinos a renovar o buscar nuevas viviendas. La alta demanda y la escasez de oferta están provocando una auténtica 'guerra' entre inquilinos en las principales ciudades, con pisos que se alquilan en menos de una semana. Muchos propietarios optan por contratos temporales para evitar el índice de precios y el pago de honorarios, lo que ha reducido significativamente los contratos de vivienda habitual. Se prevé que esta situación, con fuerte demanda y poca oferta, continúe durante todo el año 2026, manteniendo la presión sobre el mercado de alquiler.

El año 2026 se antoja complicado para quienes quieran vivir de alquiler. Y no sólo los que por primera vez busquen este tipo de alojamiento. También para aquellos que ya están viviendo y que les caduca el contrato.

Porque, en 2026, serán más de 600.000 los contratos que vencen y que deberán ser renovados. En concreto, y según el Ministerio de Consumo, con datos de la Agencia Tributaria (AEAT), serán 632.369.

Es decir, que los inquilinos de estas viviendas (más de 1,6 millones de personas según los datos del ministerio bajo la batuta de Pablo Bustinduy) se verán obligadas a renovar su contrato. Bien al alza, o bien buscar otras viviendas.

'Guerra' entre inquilinos

Con este panorama, Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario, lo tiene claro: “La alta demanda de pisos y la falta de oferta están provocando una auténtica ‘guerra’ entre inquilinos en las principales ciudades de España a las puertas de 2026”.

Como muestra, un botón. En Barcelona, las viviendas “se alquilan en menos de una semana”. Para acceder a la misma, hay entre “10 o 15 visitas concertadas”. Y son varios los interesados que ven dicha vivienda en el mismo día.

“Cuando publicamos un anuncio, sólo en el primer día recibimos de media unas 10 solicitudes, que pasado un tiempo puede alcanzar un total de en torno a 40”, subraya Unsain.

Y añade que, ante esta avalancha de llamadas, se ven obligados a retirar los anuncios una vez programadas las visitas “con cada vez más frecuencia”.

"El aluvión de llamadas es terrible", subraya Unsain. Sobre todo, cuando se trata de una vivienda con contrato habitual debido a la escasez de este tipo de ofertas en el mercado actual. Es así porque muchos propietarios optan por contratos temporales.

Respecto a este último caso, el de los contratos temporales, el que fuera presidente de la Asociación de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) ha indicado que la demanda es ligeramente inferior.

Una situación que se debe a que "los inquilinos son los que tienen que pagar los honorarios", mientras que en los contratos de vivienda habitual estos costes los asume la propiedad.

¿Y por qué se decantan por los contratos temporales los propietarios? “Para evitar acogerse al índice de precios establecido por la Administración y eludir el pago de honorarios”, sostiene Iñaki Unsain.

Esta situación ha dado como resultado que "hayan desaparecido prácticamente los contratos de alquiler de vivienda habitual".

¿Hasta cuándo va a durar? “Como mínimo, durante todo el año 2026. La demanda sigue siendo súper fuerte y la oferta muy, muy, muy escasa, mientras que la regulación de precios ha transformado el mercado hacia un predominio de contratos temporales”, concluye Unsain.