El abogado Nicolás Lerma alerta a los compradores de Lotería de Navidad: "Para que no te estafen: papel, boli, DNI y una firma"

Montaje con una imagen de Nicolás Lerma y un décimo de Lotería de Navidad. iStock

Las claves nuevo Generado con IA El abogado Nicolás Lerma advierte sobre los riesgos de fraude al comprar y compartir décimos de la Lotería de Navidad. Para evitar conflictos, se recomienda firmar un documento físico con papel, boli y DNI, ya que es la prueba más sólida ante posibles disputas legales. Hacer fotos del décimo, anotar número y serie, y conservar el resguardo son medidas básicas para demostrar la autenticidad y participación. La firma de todos los participantes en el propio décimo es clave para garantizar el derecho a reclamar el premio en caso de ganar.

Tras una larga espera, al fin los niños de San Ildefonso revelan a los ganadores de la Lotería de Navidad este 22 de diciembre. El lema de esta edición ha sido "El sorteo que nos une", lo que refleja la tradición de compartir la ilusión por el sorteo navideño.

Por ello, muchos con el objetivo de tener más probabilidades y compartir ese entusiasmo por darse una alegría en estas fechas, optan por repartir décimos o participaciones entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Como ocurre con las compras en línea, siempre existe el riesgo de fraudes, por lo que el abogado Nicolás Lerma ha querido advertir sobre las precauciones que conviene tomar en estos casos.

Alerta con los décimos

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más emblemáticas de España, celebrada cada 22 de diciembre con gran expectación en todo el país.

Millones de personas participan comprando décimos, ya sea individualmente o en peñas, organizaciones, empresas o colegios, con la esperanza de que la suerte les sonría en una de las noches más especiales del año.

La emoción no se limita al sorteo en sí: el ambiente festivo, las historias de premios históricos y la ilusión compartida hacen que este evento sea parte del ADN navideño español.

Sin embargo, la popularidad de la Lotería de Navidad también conlleva ciertos riesgos.

Las estafas relacionadas con la venta de décimos falsos y el fraude online aumentan cada año, aprovechándose de la ilusión de los jugadores.

Además, compartir décimos en grupos grandes, aunque sea una práctica común, puede derivar en conflictos sobre la propiedad del premio si no existen acuerdos claros.

Ante estas situaciones, el abogado Nicolás Lerma de Legálitas Abogados estuvo en los informativos de Antena 3 para advertir al respecto: "Aunque estemos en el siglo XXI, papel, boli, DNI y una firma en ese sentido siempre sería lo que más peso tendría en caso de ir a juicio".

Esto significa que, ante cualquier disputa sobre la propiedad de un décimo compartido, un documento físico firmado por todos los implicados es la evidencia más sólida que un juez puede aceptar, por encima de mensajes de Whatsapp, correos electrónicos o fotos digitales.

Por ello, los expertos recomiendan siempre documentar cada décimo antes de compartirlo.

Hacer una foto del billete, anotar el número y la serie, conservar el sello de la administración y quedarse con el resguardo son medidas básicas que permiten probar la autenticidad del décimo y la identidad de quienes participan.

Pero lo más importante sigue siendo la firma de cada colaborador en el propio décimo, ya que es esta acción la que determina quién tiene derecho a reclamar el premio en caso de que el número resulte ganador.

En situaciones de conflicto como pérdida, robo o disputas entre los que han aportado al décimo, la existencia de un documento físico firmado puede marcar la diferencia.

Aunque se denuncie el caso en comisaría o se acuda a un juzgado, sin un soporte tangible que identifique a los participantes, las reclamaciones pueden complicarse.

Por eso, incluso en la era digital, las medidas más tradicionales siguen siendo las que ofrecen la mayor seguridad jurídica a la hora de proteger los derechos sobre un décimo de Lotería de Navidad.