Ya es oficial: este es el motivo por el que la Lotería Nacional anula su sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025

Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería Marta Fernández Jara / EP

Este sábado no se celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional, una circunstancia que suele generar dudas entre los jugadores habituales.

Lejos de tratarse de un error técnico o de una incidencia puntual, la ausencia de sorteo responde a una decisión prevista en el calendario oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) con motivo de las fechas navideñas.

Cada mes de diciembre, el organismo público ajusta el calendario de sorteos para dar prioridad absoluta al evento más importante del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre.

Este sorteo, considerado una tradición social y cultural en España, concentra gran parte de los recursos técnicos, humanos y mediáticos de SELAE, lo que provoca la suspensión de algunos sorteos ordinarios en los días previos.

Por este motivo, hoy no hay extracción de números, no existen resultados oficiales y no se reparte ningún premio correspondiente a la Lotería Nacional de sábado.

Tampoco hay retransmisión en directo ni posibilidad de comprobar décimos, ya que no se ha celebrado ningún sorteo. Cualquier número o resultado que circule en redes sociales o páginas no oficiales debe considerarse falso.

Desde Loterías y Apuestas del Estado recuerdan que este ajuste es habitual y recurrente cada año, y que figura con antelación en el calendario oficial de sorteos.

Por otro lado, esta modificación no afecta a la validez de décimos adquiridos para otros sorteos ni implica la anulación de participaciones: simplemente, ese día no se juega.

El próximo gran hito para los jugadores será el Sorteo Extraordinario de Navidad, que repartirá miles de millones de euros en premios y acaparará la atención nacional. Tras su celebración, la Lotería Nacional retomará su ritmo habitual de sorteos semanales.