Confirmado por Hacienda: los bancos tendrán la obligación de justificar los movimientos mensuales de empresarios

Este 2026, no es el año lo único nuevo que llega. Y es que a partir del 1 de enero de 2026, Hacienda pondrá en marcha un nuevo control sobre los movimientos económicos de autónomos y empresas.

La medida obligará a los bancos y a otras entidades de pago a justificar y comunicar todos los movimientos mensuales que realicen empresarios y profesionales, especialmente aquellos vinculados a su actividad económica.

Según aclara el Ministerio, el objetivo principal es reducir el fraude y separar de forma clara el dinero personal del profesional.

Según el nuevo plan, los autónomos y empresas deberán declarar todos los ingresos y pagos que realicen a través de medios electrónicos. Esto incluye Bizum, tarjetas bancarias y otras aplicaciones similares que se usan a diario para cobrar o pagar servicios.

Con este sistema, la Agencia Tributaria pretende tener una visión más detallada de la actividad económica real de cada contribuyente.

Desde Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, recuerdan que esta obligación no solo afecta a los bancos tradicionales, sino también a las entidades de pago y de dinero electrónico, incluso aquellas extranjeras que operan en España o prestan servicios a clientes residentes.

Estas entidades deberán facilitar información completa sobre las operaciones realizadas con tarjetas por autónomos y empresas durante todos los meses.

Uno de los puntos clave de la reforma es que la obligación informativa se amplía a más contribuyentes. Como explican los técnicos, ahora deberá informarse "del total anual de los abonos, cargos, recargas y retiradas en efectivo y operaciones de gasto en establecimientos, siempre que los importes de cargos y de abonos en el año superen los 25.000 euros". Esto supone un control más amplio que el existente hasta ahora.

Además, Hacienda recibirá información mensual sobre cuentas bancarias y no bancarias, incluidas las "cuentas de pago, de sus titulares, titulares reales, representantes, autorizados, beneficiarios o personas que puedan disponer de sus saldos".

De esta forma, la Agencia Tributaria podrá conocer quién tiene acceso al dinero y cómo se utiliza.

Los técnicos de Hacienda también advierten de un cambio importante, y es que desaparece el antiguo límite anual de 3.000 euros en los cobros con tarjeta para pymes y autónomos.

Sin embargo, recuerdan que siguen vigentes otros controles, como la obligación de informar sobre movimientos de efectivo superiores a 3.000 euros o sobre préstamos y créditos que superen los 6.000 euros a final de año.