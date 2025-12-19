Ricardo, electricista, sobre la falta de trabajadores en España: "Es difícil ofrecer sueldos para que los chavales tengan ganas"

Las claves nuevo Generado con IA El auge de los estudios universitarios ha reducido el interés de los jóvenes por oficios tradicionales como electricista, fontanero, albañil o carpintero. Ricardo Abellán, electricista de Albacete, denuncia la falta de mano de obra y la dificultad de ofrecer sueldos atractivos para captar a nuevos trabajadores. El sector enfrenta obstáculos como la economía sumergida, competencia desleal de grandes empresas y la falta de motivación entre los jóvenes para incorporarse a estos oficios. Según el Banco de España, el 43% de las empresas no encuentra la mano de obra que necesita, siendo la hostelería, la construcción y la industria los sectores más afectados.

El boom de los grados universitarios ha provocado que en las últimas décadas la mayoría de jóvenes opten por una carrera universitaria en vez de por un oficio que requiera de habilidades más prácticas y en el que se resuelvan problemas específicos.

Esta tendencia ha provocado que en empleos como electricista, fontanero, albañil o carpintero exista una falta de mano de obra cada vez más preocupante. Por este motivo, Ricardo Abellán, electricista de Albacete, ha expresado la necesidad de incorporar a más trabajadores a su gremio.

Narra que todas las personas le dicen que no encuentran a ningún electricista disponible, pero él ya no tiene capacidad para atender a más clientes. Por eso, opina que "faltan ganas y que es muy difícil ofrecer sueldos con los que los chavales se vean con ganas de trabajar".

Escasez de trabajadores en oficios

Este albaceteño ha confesado en su perfil de TikTok que tiene "una lista de espera de varias semanas o que incluso a veces tengo que decir que no puedo atenderlos".

Además, dice que los empresarios "que quieren contratar a un electricista para ampliar plantilla no encuentran a nadie. Pero no por temas de formación, porque creo que hay más gente formada que nunca", sino por voluntad de sacrificarse en el desempeño de un empleo.

@dombydomotica ¿Que está pasando? Cada vez hay menos oficios, pero cada vez más demanda. Cada vez más formación , pero menos ganas. Queremos crecer pero nos aplastan los impuestos. Como autónomo es imposible competir contra los gigantes multinacionales ¿Entonces qué hacemos? ♬ sonido original - Ricardo Abellán ⚡️ domby

Este testimonio de Ricardo coincide con el último informe anual del Banco de España, que advierte de que el 43% de las empresas no encuentra la mano de obra que necesita para desarrollar su actividad.

El estudio arroja que los sectores que están más expuestos a este fenómeno son la hostelería, la construcción y la industria. En concreto, el 90% de esas 150.000 plazas vacantes proceden del sector servicios.

Por otra parte, el electricista asegura que en el ámbito de la electricidad se acometen prácticas de dudosa legalidad para evadir impuestos. "Parece que en electricidad existen más piratas que en ningún otro oficio. Bajan los precios y es imposible competir cuando alguien no está dado de alta".

Además, denuncia que las grandes empresas "se cargan completamente el mercado" porque ofrecen un precio inalcanzable para los negocios más humildes y te dejan sin esa "cota de trabajo". "No me puedo explicar cómo pueden dar esos precios", sentencia.

Economía sumergida

Ricardo, bajo el usuario @dombydomotica, concluye su alegato haciendo énfasis en que existen problemas de fondo en su profesión que complican enormemente las perspectivas de futuro para los profesionales de la electricidad.

"Tenemos un problema gordo. Faltan ganas de trabajar, tenemos a gente que trabaja completamente en B y macroempresas que se cargan todo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? A mí no se me ocurre nada", se sincera ante sus más de 110.000 seguidores.