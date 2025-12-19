Luis, artista venezolano en España: “Estuve cuatro años cantando en la calle, un día gané 188€ en tres horas”

Luis, artista venezolano en España en un concierto en Plaza Mayor en Madrid. Instagram (@luislo_)

Luis Ángel Lozano Acosta, artísticamente conocido como Luislo, es un cantante de nacionalidad venezolana y colombiana que, gracias a obras del destino, conoció al granadino Benito Casado y el cordobés Omar Roldán y en la actualidad forma parte de la banda Çantamarta.

Pese a que Çantamarta ha conseguido llegar a consolidarse como banda con 859.647 oyentes mensuales en Spotify y estar firmados por la discográfica Universal que trabaja con Taylor Swift y Alejandro Sanz, los inicios de Luislo fueron en las calles de Granada.

El cantante contó a EL ESPAÑOL cómo fue su llegada a España que confesó que era con la idea de "probar suerte" y narró cómo fue aventurarse en la calle con su guitarra.

"Fue todo muy ingenuo"

"Llegué a España con la intención de buscarme la vida y como muchos, probar suerte", contó a EL ESPAÑOL el cantante.

Definió esta experiencia como "un reto y una aventura", ya que "en Venezuela cursaba estudios en la Universidad Central de Venezuela, pero, por una combinación de factores, pude desde ahí conseguir el acceso a la universidad pública en España, aunque eso implicaba empezar de cero", expresó.

Según una entrevista concedida al diario Ideal, Luislo estudió en la Universidad de Granada y llegó a la ciudad andaluza en el año 2015.

El venezolano, como muchos otros, llegó a España con ilusión y muchas ganas de esforzarse y trabajar en ese proceso de 'empezar de cero', así lo contó a EL ESPAÑOL.

"Por becas propias de la Universidad de Granada, pude ahorrar en gastos de matrícula en el primer año, pero siempre con la obligación diaria de producir, a como diese lugar, el dinero para mantenerme dentro de este país, ya que mi familia no tenía los recursos para ello", confesó.

Esta necesidad de "producir a como diese lugar" se sumó a que "no contaba con el estatus migratorio adecuado", con lo cual Lozano optó por trabajar donde pudiese.

Así, comentó que "todo trabajo que llegase tenía que cobrarlo en efectivo, por eso estuve un buen tiempo en hostelería antes de irme a la calle con la guitarra".

Ahora bien, en una entrevista pódcast El Balcón de Calle Pez confesó que esta idea de cantar en la calle surgió porque un amigo le dijo que en el verano los turistas daban dinero, con lo cual decidió probar su suerte.

"Yo estaba trabajando en bares, pero me gustó mucho la dinámica de que en tres horas tocando en la calle te hacías un dinerito", recalcó. Se sinceró y expresó que los primeros días hizo alrededor de 10 o 20 euros.

Sin embargo, la verdadera suerte llegó el cuarto día donde aseguró que fue digno de milagro: "Yo en tres horas hice como 187 o 188 euros y dije 'yo tengo dos noches más así y me pago el piso y me voy de viaje'".

A pesar de la euforia, descubrió que esto es algo que "no pasa siempre", sino que justo aquel día explicó que "había 27 alemanes, todos muy felices".

El artista confesó que "siempre me dicen que no diga que lo hacía solo por sobrevivir, sino porque de verdad me gustaba y es verdad, porque por algún motivo no volví al bar".

Luislo destacó que "lo lindo de todo es que en realidad fue muy ingenuo durante un rato, pocas veces me sentaba a pensar que algo podía pasar de tocar en la calle, más allá de conseguir pagar las cuentas".

Sin embargo, la llegada de Benito Casado y Omar Roldán a su vida fue lo que le hizo ilusionarse con que podría hacer algo serio con su talento musical. Ilusión que se volvió realidad.

El nacimiento de Çantamarta

El cantante precisó que "fueron tres o cuatro años tocando en la calle", siendo este el punto de encuentro de los tres integrantes de Çantamarta.

Los dos españoles se cruzaron en su camino durante su segundo año como músico callejero. Tras escucharlo, los dos ingenieros de sonido se acercaron, intercambiaron información de contacto y propusieron grabar música juntos, según reportó el diario Ideal.

De este encuentro surgió, en 2018, la idea de formar la banda, proceso que tardó un año en consolidarse. Actualmente, siete años después, son artistas de la discográfica multinacional Universal, compartiendo sello con figuras como Taylor Swift, Isabel Pantoja y Alejandro Sanz.

A Ideal, Luislo le confesó que firmar con Universal fue una experiencia comparable a "conocer a la NASA": "Nos quedamos cortos si analizamos lo mucho que nos gustó ver instrumentos soñados".

De esta forma, Luislo, Omar y Benito hoy conforman un colectivo que se define por "une al Caribe con Andalucía", fusionando ritmos propios del hip-hop, la electrónica y el R&B con una marcada influencia de la música caribeña.

Gracias a esta fórmula, han logrado realizar giras por España, actuar en festivales e incluso presentarse en 'La Sala' del Movistar Arena en Madrid, y recientemente lanzaron su álbum debut, Pasarela.