David, abogado con 20 años de experiencia: "Si ganas 50.000€ con la venta de tu vivienda, pagarás 10.000€ a Hacienda"

Muchos expertos en inversiones, en este contexto de precios de la vivienda tan elevados, aseguran que una de las mejores inversiones que se pueden realizar es en inmuebles, ya que es altamente probable que el precio se revalorice.

Sin embargo, a la hora de realizar esta operación hay que tener muy en cuenta los impuestos que se deben pagar ante la Agencia Tributaria (AEAT). El abogado y economista David Jiménez, con 20 años de experiencia como letrado, recuerda que al vender un piso se tienen que declarar las ganancias que se hayan obtenido.

De hecho, revela que "si ganas 50.000€ con la venta de tu vivienda, pagarás 10.000€ a Hacienda", ya que el tramo de tributos por este capital asciende hasta el 21%, cuenta en un vídeo en su cuenta de TikTok.

Tipos del 19% al 30%

Aclara que esos ingresos por la vivienda tributan con tipos de entre el 19% y el 30%, por lo que la cuota de impuestos dependerá de la cuantía total que se obtenga por el inmueble.

"Los primeros 6.000 euros están al 19%, hasta 50.000 euros al 21% y, a partir de ahí a un 30%", explica el abogado, quien suele responder en sus redes sociales a dudas de sus seguidores sobre tributos, herencias o bajas laborales.

Para ilustrar mejor esta serie de porcentajes, David pone un ejemplo concreto: "Imagina que compraste un piso por 100.000 euros y lo vendes ahora por 150.000 euros, has ganado 50.000 euros. Por lo que debes pagar al fisco en torno a 10.000 euros".

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en octubre se han producido 67.789 transacciones de viviendas en toda España, lo que supone una bajada del 2,5% con respecto al año anterior. La causa es que se han reducido en los últimos meses las operaciones de viviendas de obra nueva.

En todo caso, el mercado inmobiliario sigue en alza porque la demanda de compra de inmuebles es muy elevada. En este sentido, los vendedores tienen derecho a una deducción en la declaración de la Renta, cuya campaña de 2025 empieza en abril del año que viene.

Esta sólo es válida si el importe obtenido por la venta del piso se reinvierte en otra vivienda habitual y el resultado final es que la ganancia queda exenta en el pago del IRPF.

El requisito principal es cumplir con un plazo de dos años para reinvertir el importe obtenido y otro plazo de cuatro años para finalizar la construcción de la propiedad.