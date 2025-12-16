Jaime Pla, analista económico, sin rodeos sobre el precio de las luces de Navidad de Vigo: "Solo instalarlo son 40.862€ por día"

Montaje con una imagen del encendido de luces en Vigo y una imagen de Jaime Pla. Europa Press

La Navidad está a pocas semanas de llegar a los hogares de toda España. Por esa razón, numerosas ciudades del país se llenan de luces y colores para animar los paseos y compras de los vecinos y visitantes.

Si bien las grandes ciudades como Madrid o Barcelona cuentan con espectaculares decoraciones en sus zonas más concurridas, si hay una ciudad que destaca por encima del resto es Vigo.

La ciudad gallega se ha consolidado un año más como la denominada 'capital de la Navidad', atrayendo a miles de turistas de distintos puntos del país para disfrutar de su famoso alumbrado.

En este contexto, y teniendo en cuenta el elevado coste de la factura eléctrica en España, resulta llamativo conocer cuánto le cuesta al Ayuntamiento de Vigo mantener este despliegue lumínico.

Por ello, el analista económico Jaime Pla se encargó de explicar dicha cuestión a través de sus redes sociales (@suopmobile).

El coste de las luces navideñas

España vive cada año la llegada de la Navidad con el tradicional encendido del alumbrado festivo, una costumbre ya imprescindible que marca el inicio de las celebraciones.

Ciudades y pueblos de todo el país iluminan sus calles para dinamizar el comercio, atraer visitantes y crear un ambiente que acompaña a los paseos y las compras previas navideñas.

En las grandes urbes, estas decoraciones se han convertido además en un potente reclamo turístico.

Este despliegue lumínico se produce, no obstante, en un contexto de elevado precio de la electricidad. En los últimos años, la factura de la luz ha registrado subidas significativas debido al encarecimiento de la energía en los mercados mayoristas, los costes regulados y la transición hacia fuentes renovables.

Esta situación ha puesto bajo la lupa el gasto energético tanto de los hogares como de las administraciones públicas, alimentando el debate sobre el impacto económico del alumbrado navideño.

Con este telón de fondo, Vigo se ha afianzado como la ciudad más iluminada de España durante las fiestas.

El municipio gallego ha hecho del alumbrado navideño una de sus grandes señas de identidad, con millones de luces, instalaciones de gran formato y un encendido que atrae cada año a miles de turistas.

Su apuesta por una Navidad a gran escala ha situado a la ciudad en el centro de la conversación nacional, tanto por su espectacularidad como por el coste que implica.

Por ese motivo, Jaime Pla, analista económico, explicó cómo calculaba el coste de mantener las luces navideñas de Vigo durante los casi dos meses que se mantienen encendidas.

"¿Sabes cuánto cuesta mantener encendida la Navidad más famosa del mundo? Hoy ponemos las luces de Vigo", afirmaba. "Son 11,5 millones de luces LED encendidas durante 58 días seguidos. Solo en alquilar la infraestructura, diseñar y montar las luces, el coste es de 40.862 euros por día".

"Otros 49.098 euros diarios se van en producción técnica, conciertos y eventos. Y la factura de la luz, lo que cuesta literalmente encenderlas, suma 1.263 euros al día", aseguraba Pla.

Por tanto, el analista señalaba que el precio total de mantener las luces de Navidad en Vigo es de 46.223 euros el día. "O lo que es lo mismo, más de 2,68 millones de euros durante toda la Navidad", indicaba.

Sin embargo, pese al gran desembolso que supone esto, Pla revelaba que "el Ayuntamiento estima que el retorno económico supera los 800 millones de euros".

Lo cierto es que desde su inauguración el 15 de noviembre hasta el apagado el 11 de enero, se estima que en torno a 5-6 millones de personas visitan la ciudad durante la época navideña.