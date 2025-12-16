Harold Correa (49), empresario colombiano en España: "Dormí en albergues y acepté cualquier trabajo para seguir estudiando"

Las claves nuevo Generado con IA Harold Correa llegó a España desde Colombia a los 22 años con solo 300 euros, enfrentando duros inicios y trabajos temporales para poder estudiar. Tras superar dificultades como dormir en albergues y la exclusión financiera, fundó Íkualo, el primer centro financiero para migrantes en España. Íkualo permite a los migrantes abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte, sin necesidad de empadronamiento ni historial crediticio. Correa aspira a que Íkualo se convierta en una 'SuperApp' que ofrezca todos los servicios necesarios para la integración de migrantes en Europa.

Harold Correa, originario de Barranquilla, Colombia, llegó a España a los 22 años con 300 euros en el bolsillo para sobrevivir: "Mis primeros meses fueron complicados", contó a EL ESPAÑOL.

Con esto, el colombiano confesó cómo sus primeros años en España le enseñaron "resiliencia, disciplina y la importancia de mantener el foco incluso cuando las circunstancias son adversas". Incluso definió esta etapa como "dura, pero determinante".

Lo cierto es que 27 años después, Harold Correa es el fundador y el CEO de Íkualo, el primer centro financiero para migrantes que busca evitar la exclusión financiera haciendo posible crear una cuenta bancaria con el pasaporte.

Los inicios de Correa en España

El empresario comentó a EL ESPAÑOL que su motivo de elegir España como un lugar en el que establecerse y formar una vida fue que "siempre vi este país como una puerta de entrada a nuevas oportunidades, un país con diversidad, estabilidad y que apuesta por la innovación".

Su objetivo era simple: "Quería formarme, crecer profesionalmente y construir algo que generara un impacto real". No obstante, a pesar de las buenas esperanzas, la llegada "no fue fácil".

"Mis primeros meses aquí fueron complicados, sin red de apoyo, tuve que dormir en albergues y aceptar cualquier trabajo que me permitiera continuar estudiando, desde la construcción hasta oficios temporales", recordó Correa.

A pesar de que todo parezca ir a contracorriente, el empresario se mantuvo claro en su objetivo y definió esta etapa como "un paso necesario en mi camino como emprendedor".

Así, con el tiempo, España acabó convirtiéndose en un lugar donde pudo formarse, emprender y "en un país que me permitió transformar esas dificultades iniciales en motivación".

Esta llamada 'motivación' acabó por convertirse en Íkualo, un lugar donde explicó que "ayudo a otros migrantes para que no tengan que pasar por los mismos obstáculos y puedan integrarse mejor, de forma segura y con acceso a oportunidades desde el primer día", expresó.

El nacimiento de Íkualo

Como fue explicado con anterioridad, la propia experiencia del colombiano de "haber vivido la exclusión financiera en primera persona", fue lo que lo llevó a crear Íkualo.

"He vivido la inmigración en España desde todos los puntos de vista y tanto yo, como varias personas de nuestro equipo, conocemos de primera mano las barreras que enfrentan los migrantes cuando intentan acceder al sistema financiero", señaló el empresario.

Sobre todo recalcó que "sabemos lo que se siente cuando los bancos te rechazan o te cobran comisiones excesivas debido a tu situación migratoria".

Con esto, Correa intentó buscar una solución a esto y comprendió que la clave estaba en la tecnología que permitiría "democratizar el acceso a la inclusión de los migrantes y devolverles su dignidad financiera".

Harold Correa, CEO y fundador de Íkualo. Foto cedida

Así, contó a EL ESPAÑOL que gracias a su formación como programador y su experiencia en blockchain, consiguió idear una manera de crear una aplicación que permitiese abrir una cuenta bancaria utilizando el pasaporte, eliminando las llamadas barreras del sistema bancario.

Íkualo supone una solución a un problema al que se han tenido que enfrentar los migrantes desde hace muchos años: "Los migrantes han sido históricamente ignorados por la banca tradicional y con esto queremos liderar un cambio estructural en el sector".

"Nosotros convertimos el móvil en la primera 'sucursal' de aquellos migrantes que llegan a España, solo con el pasaporte, sin requerir empadronamiento ni historial crediticio", explicó agregando que actualmente ningún banco en Europa ofrece esta posibilidad.

Además de crear una cuenta, Íkualo permite a sus clientes "realizar pagos digitales desde el primer día y disponer de diferentes servicios financieros", manifestó Correa.

El objetivo es acompañar a estas personas que llegan a España en este proceso de integración porque "sabemos que una persona sin acceso al sistema financiero tiene muy limitado su desarrollo económico y social".

El CEO confesó que en Íkualo aspiran a llegar más allá y convertirse en una 'SuperApp' que "incluya todo servicio que un migrante necesita al llegar a Europa y cualquier parte del mundo, desde una cuenta básica, hasta envíos de dinero, telefonía, abogados de extranjería...".

Harold Correa, CEO y fundador de Íkualo. Foto cedida

Así, buscan convertirse en "un referente de la innovación financiera inclusiva" y ayudar a estos migrantes que, como Harold Correa, llegan a España con la intención de trabajar y aportar a la sociedad española.

De esta manera, el colombiano no dudó en compartir con EL ESPAÑOL un consejo para aquellos que, igual que él, buscan emprender: "Nunca se rindan porque cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer".

"La resiliencia, la pasión por lo que hacen y la capacidad de adaptarse son fundamentales, si yo pude superar las adversidades y crear Íkualo, ellos también pueden lograr sus sueños", concluyó el CEO del primer centro financiero para migrantes en España.