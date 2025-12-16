Confirmado por el Gobierno: así será la ‘paguilla’ de Navidad de hasta 1.654 euros que van a recibir los funcionarios

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha confirmado una 'paguilla' de Navidad para los funcionarios, que puede alcanzar hasta 1.654 euros, sumándose a la paga extra habitual de diciembre. Esta 'paguilla' corresponde al pago de atrasos derivados de la subida salarial del 2,5% con efectos retroactivos desde enero, y beneficiará a unos 3,5 millones de personas. La cuantía de la 'paguilla' varía según la categoría: desde unos 241 euros para los sueldos más bajos hasta 1.654 euros para los más altos. Las regiones, entidades locales y empresas públicas podrán aplazar el pago de estos atrasos hasta 2028, según el convenio colectivo correspondiente.

Doble alegría para los bolsillos de los funcionarios durante el mes de diciembre. A la paga extra habitual se le suma otra ‘paguilla’ que, sin ser de la misma cuantía, hará más llevaderas las próximas navidades.

Y es que la aprobación en el Congreso de los Diputados del marco plurianual para revalorizar el sueldo de los funcionarios va a traer consigo esa ‘paguilla’. ¿En qué consiste? Pues en percibir los atrasos que los funcionarios tenían pendientes de cobrar desde enero.

Una ‘paguilla’ que beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas. ¿Y cuál será su cuantía? Pues depende de una serie de variables como la categoría.

‘Paguilla’ media

Recapitulemos una serie de datos que pueden servir de guía para saber cuánto van a percibir los funcionarios por esa ‘paguilla’. En primer lugar, el sueldo medio en el sector público.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sueldo medio es de 3.232 euros mensuales distribuidos en 12 pagas. Tomando como referencia este dato, la subida del 2,5% equivaldría a 80,08 euros más al mes.

Por lo tanto, hablamos de un ingreso medio de unos 970 euros derivados de los atrasos derivados desde el pasado mes de enero.

Llegados a este punto, hay que poner el foco en los sueldos más bajos y más altos. En el caso de los más bajos (unos 806 euros mensuales) dicha subida será de unos 241 euros. Mientras que, para los más altos, (5.514 euros mensuales), la ‘paguilla’ llegará hasta los 1.654 euros.

¿Por qué ese 2,5%? Volvamos al marco plurianual antes indicado. En el mismo, se fija una subida acumulada del 11% entre 2025 y 2028. Y se reparte de la siguiente manera: un 2,5% corresponde a 2025 con efectos retroactivos desde el 1 de enero. De ahí, la ‘paguilla’ de este año que se suma a la habitual.

Para 2026, un 1,5% acompañado de un 0,5% variable que se abonaría en 2027 si la inflación de 2025 supera el 1,5%: para 2027, un 4,5%; y, para 2028, un 2%.

La paga extra de Navidad para los funcionarios suele cobrarse entre el 20 y el 23 de diciembre. La ‘paguilla’ la percibirán este mes quienes estén empleados en la Administración General del Estado (AGE).

Hay excepciones para otras administraciones y para las empresas públicas que deberán tener en cuenta el convenio colectivo. Las regiones y las entidades locales podrán aplazar el abono de las cantidades correspondientes hasta 2028, tres años después.