Abel, joven español que trabaja como pizzero en Suiza: "En España trabajaba como un burro por 1.300€ al mes"

Suiza es uno de los países europeos en mejor situación económica, por lo que resulta atractivo para infinidad de trabajadores españoles que deciden marcharse al país helvético en busca de mejores oportunidades y, sobre todo, de mejores salarios.

Uno de ellos es Abel García Ramos, un joven español que lleva siete meses en Suiza. En España, estaba descontento con su salario, ya que no podía ahorrar por la subida de precios generalizada de la cesta de la compra y de la vivienda. Entonces, hizo la maleta y cruzó Europa con su coche a pesar de que aún no tenía trabajo allí.

"En España trabajaba como un burro por 1.300€ al mes. Tiraba poco a poco con mis proyectos, pero me cansé, cogí el coche y me fui directo a Suiza, donde me dijeron que se cobraba bien", cuenta en su perfil de TikTok.

Nómina tres veces mayor

En territorio nacional trabajaba en el sector de la hostelería y con el dinero que ganaba invertía en pequeños proyectos personales relacionados con el diseño de ropa y los tatuajes. Ahora, trabaja como pizzero y está muy satisfecho con su remuneración y con su nueva vida junto a su pareja.

En Suiza, país europeo pero fuera de la Unión Europea, los precios son más altos que en España, pero según cuenta el joven su nómina mensual es tres veces mayor que en España. "Un mes aquí es como cuatro en España de dinero", afirma Abel.

Sus inicios fueron complicados. Lejos de su familia, no encontraba trabajo... Pero en dos semanas fue contratado en la pizzería y su vida en el extranjero empezó a cobrar forma, puesto que también se apuntó al gimnasio y pudo ahorrar más dinero.

Así, recomienda a sus seguidores, más de 27.000 en TikTok, que se marchen de España porque en el extranjero el salario y la calidad de vida es mucho mayor.

En concreto, Suiza es uno de los países europeos con mayor renta per cápita (unos 76.000 euros), por detrás de Luxemburgo, líder indiscutible, e Irlanda.

España, en cambio, se sitúa por detrás de las principales potencias europeas como Francia, Alemania y Reino Unido, con una renta per cápita de 32.630 euros en 2024.

Además, el país alpino está en búsqueda activa de trabajadores. Con el objetivo de reforzar ámbitos como la sanidad, el turismo, la hostelería, la tecnología y la ingeniería, Suiza ofrece 85.000 puestos de trabajo con sueldos que oscilan entre los 3.500 euros y los 6.500 euros mensuales.