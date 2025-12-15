Tony, propietario de 8 viviendas: "Tienes que ahorrar para poder tener una casa, el otro día compré una por 29.000€"

Montaje con una imagen de Tony y una imagen de archivo de un alquiler. Freepik

El sector inmobiliario atraviesa un momento difícil en España, donde la falta de oferta provoca un incremento constante en los precios de la vivienda.

Así, muchos inversores aprovechan este momento de escasez para adquirir propiedades y reformarlas para así ponerlas en alquiler a nuevos inquilinos.

Uno de ellos es Antonio Lauren, también conocido como Tony, que señaló en LaSexta Xplica cómo había logrado reunir 8 propiedades a través del ahorro diario.

Viviendas al mercado

De acuerdo con el Banco de España, el país afronta un déficit acumulado de un rango de unas 550.000-700.000 viviendas en 2025. Es decir, para satisfacer la demanda, es necesario que salgan al mercado unas 700.000 viviendas.

Esto viene alimentado por los ritmos lentos de construcción, el parque de viviendas se destina en gran medida al alquiler turístico o temporal y por la falta de vivienda pública, entre otras razones.

Por ello, inversores inmobiliarios como Tony vieron una oportunidad de oro para poder adentrarse en el mercado de la vivienda. En su caso, este emprendedor tuvo la idea de comprar viviendas por debajo de su valor y luego reformarlas para ponerlas a la venta.

De ese modo, el inversor estuvo en LaSexta Xplica, donde muchos defendían que hoy en día es prácticamente imposible comprar una vivienda debido al alto precio y los salarios precarios.

"El martes me compré otra casa, es mi octavo piso", aseguraba Tony. "Al final ahorrar es la única opción, tienes que ahorrar y vivir por debajo de tus posibilidades para poder acceder a una vivienda o dos o los que quieras".

"Yo ahorro al máximo, vivo por debajo de mis posibilidades y también soy un inquilino, comparto piso con dos personas más", contaba el inversor.

En su caso, el inversor defendía que su última propiedad la había adquirido por 29.000 euros. "Creo que eso lo puede ahorrar cualquiera", indicaba Tony. "Hay que darle mucho cariño y mucho mimo para reformarlas, una reforma de 10.000 euros le aporta valor".

Lo cierto es que, según Idealista, España a finales de 2025 ha alcanzado un precio medio de vivienda en venta de 2.600 euros el metro cuadrado mientras que el alquiler medio se sitúa alrededor de 14-14,60 euros/metro cuadrado.

Asimismo, el programa presentaba el concepto de 'porno inmobiliario', un término que se refiere al consumo casi compulsivo de anuncios, vídeos, fotos de casas de lujo que la gente no se puede permitir y su único propósito es fantasear y entretenerse.

Tony era claro sobre el tema: "Tengo un porno inmobiliario porque compro propiedades reventadas, las reparo, las reformo y luego las pongo al servicio de la gente para que puedan disfrutar de un alquiler asequible. Son alquileres de larga duración y sobre todo para familiares".

Además, una mujer acudía al programa con el problema de que no lograba encontrar una vivienda digna a un precio razonable, por lo que el inversor ofrecía una de sus viviendas.

"Eres de Barcelona, ¿no? Vente a Valencia y te alquilo mi piso por 650-700 euros", afirmaba. "Es una opción, por lo menos no te quedas desamparada. Lo que pasa que a todos nos gusta vivir en el centro a pie de calle con El Corte Inglés...".