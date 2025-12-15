Raúl Esteban, jefe de Emergencias, sobre cómo poner las luces de Navidad: "La fuente de calor a 90 cm de los adornos"

Las claves nuevo Generado con IA Raúl Esteban, jefe de Emergencias, recomienda mantener una distancia de al menos 90 cm entre fuentes de calor y la decoración navideña para evitar incendios. Se aconseja utilizar luces LED homologadas con certificado CE y evitar sobrecargar las regletas para prevenir cortocircuitos y accidentes eléctricos. Es importante apagar las regletas por la noche y no superar la potencia máxima permitida al conectar adornos navideños. Las velas deben colocarse lejos de materiales inflamables y sobre recipientes seguros; además, no se debe colocar el árbol cerca de la puerta de salida para no bloquear vías de escape.

Este lunes una mujer ha fallecido en su domicilio de Lugo por un incendio que pudo ser originado por un cortocircuito en los adornos de Navidad. Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil, ha dado varios consejos en un programa de televisión para evitar este tipo de tragedias.

Millones de españoles decoran sus hogares en estas fechas para celebrar las fiestas, pero, en la mayoría de casos, no se atiende lo suficiente a las medidas de seguridad. Un enchufe defectuoso o una sobrecarga eléctrica pueden generar una chispa que dé lugar a un incendio.

Raúl Esteban explica que la decoración navideña tiene que estar homologada. Debe tener una certificación de la Comunidad Económica Europea, el marcado CE. Podemos apreciarlo en la parte del enchufe que tiene un transformador y suele ser más gruesa.

La importancia de no sobrecargar las regletas

El primer consejo es apagar siempre las regletas por la noche o programar un reloj que lo haga por nosotros. Además, es fundamental atender a la potencia que soporta nuestra regleta. Si está homologada suele resistir desde 2.000 vatios (W) hasta los 3.680 W, depende del precio.

La suma de los productos que conectamos a nuestra regleta no debe superar nunca la potencia que soporta, así evitaremos una posible sobrecarga. Y si tenemos decoración navideña en el exterior, hay que conectarla a los enchufes de fuera. Ya que estos están preparados para la humedad.

Raúl Esteban recomienda que las luces del árbol sean LED para evitar que se calienten demasiado y puedan afectar a la decoración. Asimismo, es preferible que los árboles sean naturales, y si son sintéticos, que cumplan con la normativa.

El jefe de Emergencias y Protección Civil es claro al respecto de la distancia recomendada entre fuentes de calor como radiadores y estufas con la decoración navideña: "A partir de 90 centímetros. Y si tenemos la chimenea encendida, hay que separar la longitud del árbol ".

Raúl Esteban, jefe de Emergencias, da consejos sobre cómo poner las luces de Navidad

Las velas son otro de los elementos a los que hay que prestar mayor atención. Iluminan y decoran nuestros salones, pero debemos alejarlas de otros elementos que puedan prenderse fuego y colocarlas encima de un recipiente que impida traspasar la cera caliente a otros materiales.

El flamante espumillón que colocamos en el árbol y en la puerta de casa también debe estar homologado. En este caso, la certificación de la Comunidad Económica Europea la encontramos en la caja del mismo.

Otro consejo es no colocar el árbol cerca de la puerta de salida del salón, ya que en caso de prenderse fuego, este puede obstaculizar la vía de escape. Y cuidado para los dueños de mascotas, "la orina de los perros puede afectar a la regleta que tenemos", afirma Raúl.

Por último, en caso de que nuestra regleta humee, hay que desconectarla primero del enchufe y después ya podríamos echar agua para apagarla. Si bien, por lo general, para sofocar los incendios eléctricos es recomendable utilizar trapos húmedos o extintores.