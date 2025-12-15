Fernando, 63 años, dueño de una administración de lotería: "Trabajamos 12 horas al día, en esta profesión se malcome"

Las claves nuevo Generado con IA Fernando, dueño de una administración de lotería en Madrid, denuncia que las comisiones llevan 21 años congeladas y apenas gana 90 céntimos por cada décimo vendido. Los loteros trabajan jornadas de hasta 12 horas diarias durante la campaña de Navidad para compensar la baja comisión, que es del 4,5%, inferior a la de otros sorteos. Reclaman elevar la comisión al 6%, como en otros juegos de azar, y advierten que los altos costes y la inflación hacen cada vez más difícil mantener el negocio. El 90% de las administraciones de lotería están atravesando graves dificultades económicas, según Fernando, quien desmiente el mito de que los loteros son millonarios.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que va a tener lugar el próximo 22 de diciembre, está a la vuelta de la esquina. Las semanas e incluso los meses previos de campaña son fundamentales para los vendedores de lotería, cuya facturación depende en gran parte de este sorteo.

Sin embargo, los loteros en España protestan por la precariedad que están sufriendo. Fernando tiene 63 años, es dueño de la administración de la lotería 'La Fortuna', ubicada en el municipio madrileño de San Agustín del Guadalix, y explica a EL ESPAÑOL que "las comisiones llevan congeladas 21 años".

Las comisiones de los loteros por la venta de lotería de Navidad son del 4,5%, inferiores al resto de sorteos del año a pesar de que el esfuerzo de las administraciones es mucho mayor para Navidad. "Como hay que vender más para compensar la congelación, trabajamos 12 horas en vez de 8. Aquí se malcome", manifiesta Fernando.

Qué reivindican los loteros

El 70% de la emisión de billetes y décimos que se ponen a la venta se destina a premios, mientras que el 30% restante va dirigido a gastos de gestión y beneficios para el Estado. Así, de ese 30%, un 4,5% va para los loteros por su labor de venta, lo que se traduce en 90 céntimos por cada décimo vendido (que tiene un precio de 20 euros).

En consecuencia, los loteros reclaman una subida de las comisiones al 6%, como ocurre en otros sorteos como la Bonoloto, Euromillones o la Primitiva en los que se destina mucho menos tiempo y esfuerzo a la venta.

Fernando, que es autónomo y que combina la gestión de su negocio con la venta de billetes con la ayuda de sus empleados, señala a este diario que "ser administrador supone una inversión muy grande y más aún si no nos suben la comisión".

Además, protesta por el aumento generalizado de los precios en España y "las facturas, sueldos y seguros sociales" que tiene que asumir.

Costes disparados

"Ahora, para que me arreglen una impresora te cobran primero 180 euros y, más adelante, otros 180 euros por el transporte o por cualquier otra cosa. En total, 360 euros, para arreglar una fotocopiadora", recalca Fernando.

El lotero considera que el negocio era más próspero en el pasado. Ahora, aunque dice que mucha gente cree que son millonarios, la profesión "es una ruina". Y concluye con una frase que resume la situación de los vendedores profesionales de lotería "El 90% de las administraciones lo está pasando fatal".