Confirmado por el Gobierno: “Vas a poder conseguir un piso baratísimo con contratos de alquiler de hasta 75 años”

El Gobierno anunció recientemente una nueva empresa de vivienda pública, Casa 47, que pretende ofrecer alquileres baratos y con contratos de larga duración y que estén protegidos ante la especulación.

La iniciativa nace de la patente crisis de la vivienda en España que ha hecho que miles de españoles, sobre todo los jóvenes, tengan que destinar hasta el 74% de su salario al pago del alquiler y muchos otros no puedan ni acceder a la vivienda.

De esta forma, el creador de contenido y experto en ayudas, Raúl Gómez, comentó en sus redes sociales sobre esta oferta de vivienda pública que ha decidido anunciar el Gobierno español.

¿Qué es Casa 47?

"Es el nuevo portal inmobiliario del Gobierno que se llama Casa 47, en el que se va a poder conseguir piso baratísimo por toda España con contratos de hasta 75 años", comenzó expresando Gómez.

Explicó que con 'baratísimos' se refiere a que, por ejemplo, en Málaga un piso de 1.400 euros al mes pasaría a costar 600 euros mensuales. Esto es porque el precio de alquiler será fijado por la renta media de la zona en vez de en función del coste de construcción.

Sin embargo, como bien añadió el experto "para solicitarlo tendrás que cumplir con los requisitos". Entre estos, por supuesto, figura un límite de ingresos ya que es una ayuda destinada a personas que no tengan posibilidad de acceder a una vivienda a precio de mercado.

Con esto, los solicitantes deberán tener rentas comprendidas entre 2 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); esto supone entre unos 16.800 y 63.000 euros anuales.

Por otro lado, ningún inquilino podrá destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, ya que, el objetivo es que aquellos con ingresos menores a los citados opten por vivienda social. Además, este porcentaje busca que los inquilinos no comprometan otras necesidades básicas.

Sobre la duración de los contratos se ha establecido que el contrato inicial supone 14 años, no obstante, habrá prórrogas automáticas cada siete años hasta una duración máxima de 75 años.

Según han expresado las administraciones, la oferta será de viviendas dignas y de calidad con blindaje para no caer en especulación, además de con una gestión integral desde la adquisición del suelo hasta la entrega de llaves.

El Gobierno confirmó que Casa 47 contará con 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), con capacidad de albergar otras 55.000 viviendas.

La creación de estas viviendas tiene el objetivo de influir en los precios de los alquileres en España y destensionarlos, además de aliviar la presión sobre las familias y moderar estos precios del mercado aumentando la oferta pública de viviendas.

"Esto entra en vigor en el 2026", señaló Gómez. A partir del 1 de enero se espera que esté disponible la plataforma de Casa 47 para acceder a estos idílicos alquileres.