Una niña muere y dos adultos resultan heridos al ser atropellados en Palma: el vehículo se subió a la acera

Una niña ha muerto y dos adultos han resultado heridos tras ser atropellados en el barrio de Coll de'n Rabassa, en Palma. El conductor, de unos 50 años, se subió a la acera y arrolló a las víctimas; ha resultado ileso y fue trasladado al hospital para pruebas. Las primeras informaciones apuntan a que el conductor perdió el control del vehículo, aunque las causas exactas aún se investigan. Servicios de emergencia y psicólogos del 112 acudieron al lugar para atender a los familiares de la niña fallecida.

Una niña ha muerto y dos personas más han resultado heridas este domingo en Palma después de que un conductor las haya atropellado tras subirse a la acera por causas que se investigan, si bien las primeras informaciones indican que el hombre habría perdido el control del coche.



Fuentes municipales han detallado a EFE que los hechos han sucedido durante la mañana en el barrio de Coll de'n Rabassa, cuando el conductor se ha subido a la acera de la calle y ha arrollado a varias personas.



Como consecuencia de los hechos, una niña ha muerto y otras dos personas, que corresponden a la madre y la abuela de la menor fallecida, han resultado heridas.



Por otro lado, el conductor, que tiene una edad cercana a los 50 años, ha resultado ileso, si bien ha sido trasladado al hospital para llevarle a cabo varias pruebas.



Si bien todavía deben esclarecerse las causas del suceso, las primeras informaciones apuntan a que habría perdido el control del vehículo, motivo por el que se habría subido a la acera.



Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios de emergencia, con un equipo de psicólogos del 112 desplegados para atender a los familiares de la niña que ha perdido la vida.

