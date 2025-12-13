Quique, propietario de 20 mini pisos: "Construyo 9 viviendas más de 25-40m² para alquilar con un 14% de rentabilidad"

Las claves nuevo Generado con IA Quique Escrivá, ex policía, se dedica a invertir en mini pisos, con 20 propiedades de entre 25 y 40 m² que alquila por 450-500 euros. Está construyendo 9 nuevos mini pisos en un chalet, con una rentabilidad estimada del 12-14%, y cada inquilino contará con trastero y algunos, terraza. Aprovecha tanto chalets como locales en desuso para convertirlos en viviendas, cubriendo la demanda de quienes no pueden acceder a pisos grandes. Afirma que los mini pisos ofrecen mayor rentabilidad que el alquiler tradicional y cubren una necesidad social ante la crisis inmobiliaria.

Debido a la complicada crisis inmobiliaria que vive España, son muchos los que tratan de encontrar soluciones que permitan tanto encontrar como ofrecer una vivienda.

Al fin y al cabo, la principal causa de esta situación es la falta de oferta que hay en el mercado, que provoca que los precios se hallen por las nubes.

Así, Quique Escrivá, inversor inmobiliario, tiene en marcha un negocio con el que reforma viviendas o locales y los convierte en mini pisos para alquilar.

Mini pisos, el nuevo hogar

El mercado de la vivienda en España atraviesa una situación compleja marcada por la escasez de oferta y el aumento constante de los precios, especialmente en las grandes ciudades.

Muchos jóvenes y familias se enfrentan a dificultades para acceder a una vivienda en propiedad, mientras los alquileres continúan creciendo, generando tensiones sociales y económicas.

La combinación de alta demanda, burocracia administrativa y la especulación inmobiliaria ha convertido el acceso a una vivienda digna en uno de los principales retos, impulsando soluciones como alquileres compartidos o los mini pisos.

En el caso de esta última, Quique Escrivá se ha vuelto un completo experto, tal y como contó en su canal de YouTube. "Antes era policía, llevo unos años en excedencia y mi hobby era la inversión inmobiliaria hasta que ese hobby ha pasado a ser mi profesión principal", confesaba.

El inversor señalaba cómo los minipisos "son el negocio más rentable dentro de la inversión inmobiliaria" y con ellos cubren "una necesidad social".

Estos mini pisos, como comentaba en el canal de YouTube de Diego Revuelta, tienen un tamaño de entre 25 y 40 metros cuadrados y los alquila entre 450 y 500 euros.

"No es ni alquiler por habitaciones ni un alquiler de una vivienda grande, cubrimos ese nicho que hay para los que no pueden o no quieren ninguna de esas opciones", aseguraba.

En el caso de Quique, cuenta con 20 mini pisos en su propiedad que alquila a diferentes inquilinos.

Sin embargo, también se encuentra incrementando sus inmuebles con diferentes propiedades que adquiere gracias al apoyo de otros inversores.

En su vídeo mostraba un chalet del que va a sacar 9 minipisos. "Tendrán una rentabilidad de entorno al 12 o 14%", afirmaba. "Estamos aquí descargando el material y en unos tres o cuatro meses lo tendremos listo".

De hecho, enseñaba directamente la manera que los construía, incluyendo las losas que tendría el suelo. "Son lositas cerámicas para hacerlos mucho más agradables. Este tipo de losas pega con todo y se puede combinar con todo tipo de decoración", indicaba.

Además de los 9 mini pisos de entre 25 y 40 metros cuadrados, los inquilinos cuentan con su propio trastero y los dos que vivan en la planta alta incluso con su propia terraza.

No obstante, Quique no solo aprovecha chalets para convertirlos en mini pisos, también locales.

"Como hay mucha necesidad de vivienda, en este tipo de propiedades que ya tienen desuso, no van a tener una utilidad económica y nos dan los metros y altura, podemos hacer un cambio de uso de local a vivienda", aseguraba. "En este caso vamos a sacar dos propiedades".

Ya dentro del local mostraba la iluminación y destacaba la ubicación de estos futuros mini pisos. También enseñaba cómo se vería comparándolo con otro local que ya está acabando de convertir en mini pisos.

"Tenemos una habitación premium con su ofi, su cocinita y su baño", afirmaba. "Y la azotea se puede usar para hacer alguna cena, tomar el sol..."

En este caso, el inversor destacaba cómo con estas habitaciones premium podía sacar una mayor rentabilidad en comparación a alquilar una casa completa. "Quizás por unos 700 euros podemos sacar unos 1.600 euros", apuntaba.