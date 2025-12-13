Pedro Ruiz (78), sobre pagar en efectivo: “Siempre tengo 1.500€ para la compra, el resto no se cuenta, nunca pago con tarjeta”

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Ruiz, presentador y artista, declaró en el programa de David Broncano que siempre paga en efectivo y nunca usa tarjeta, manteniendo en casa 1.500 euros mensuales para la compra. Ruiz considera que estamos en una "dictadura digital" y critica que se entreguen datos personales al pagar con tarjeta, prefiriendo el efectivo como forma de preservar su libertad y privacidad. El uso de efectivo sigue siendo mayoritario en España, especialmente entre personas mayores, habitantes de zonas rurales y colectivos con menor renta o alfabetización digital, según el Banco de España. Quienes prefieren el efectivo argumentan que permite un mayor control de los gastos y ofrece más privacidad al no dejar rastro digital.

Pedro Ruiz, conocido por su etapa como presentador, acudió al programa de David Broncano, La Revuelta, donde, entre muchas cosas habló sobre su peculiar manera de gestionar su patrimonio.

El artista, que fue al programa a presentar su obra teatral 'Mi vida es una anécdota by confidencial', definió los tiempos actuales como una "dictadura digital" donde no hay "libertad".

Así, advirtió que "hemos entregado gratis todos nuestros datos" y que, su manera personal de escapar de dicho control es no utilizar casi nunca las tarjetas de crédito sino únicamente el dinero en metálico.

La "dictadura digital"

David Broncano en su programa siempre suele hacer a todos los invitados la misma pregunta: cuánto es su patrimonio. Así, a Pedro Ruiz también le tocó contestar la clásica pregunta.

Con esto, Ruiz para responder señaló que tiene un peculiar sistema de mantener su patrimonio, calificándose a sí mismo como "un corrupto".

"En casa siempre hay 1.500 euros para la compra, el resto no se cuenta", comentó que esta cantidad es mensual y que "es todo en billetes, yo pago siempre en efectivo".

El motivo detrás de por qué paga todas sus compras en efectivo, explicó que es que "si usamos la tarjeta permanentemente acabaremos siendo todos prisioneros".

Sobre esta declaración manifestó que su creencia de que pagar con tarjetas de crédito viene de que "hemos entregado todos nuestros datos gratis porque estamos en una dictadura digital".

De esta manera, comentó que al final "el producto eres tú" porque en el momento que una persona "toca una tecla", aparecen los algoritmos diseñados para adaptarse a la personalidad del usuario.

De izquierda a derecha: Pedro Ruiz, presentador, y David Broncano. RTVE

"Tocas una tecla y en un minuto tienes 400 millones de algoritmos sobre lo que ha hecho cualquiera de ayer, pero si la libertad consiste en que no sepan nada de ti no que lo sepan todo", recalcó Ruiz.

Por muy curioso que quiera parecer, muchas personas de la misma generación de Ruiz tienen la misma creencia de que pagar con efectivo es mucho mejor que entregarse al mundo de las gestiones bancarias.

Incluso, según un informe del Banco de España, el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado, en el 2024 al menos el 59% de la población utilizaba el dinero en metálico como principal medio de pago.

El mismo informe del Banco de España resalta que principalmente los españoles que utilizan el dinero en efectivo son personas de tercera edad, que residen en zonas rurales o que forman parte de colectivos con menor renta o menos alfabetización digital.

El motivo que han dado estas personas para utilizar el efectivo como medio de pago es que resulta más cómodo a la hora de visualizar los gastos y evitar excesos, la costumbre de utilizar el dinero en metálico y la sensación de un mayor control en las finanzas personales en general.

Por otro lado, mencionan, igual que Ruiz, que el efectivo no deja un rastro digital, con lo cual da mayor sensación de privacidad y autonomía, que utilizando otros métodos de pago es más complejo.