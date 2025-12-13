Montse Anglada (61), vidente, sobre la Lotería de Navidad: "El número 8 y el 88 destacan por su vibración para el Gordo"

Las claves nuevo Generado con IA Montse Anglada, vidente con más de 30 años de experiencia, destaca el número 8 y el 88 como símbolos con vibración especial para el sorteo del Gordo de Navidad. Anglada sostiene que la suerte fluye hacia quienes mantienen esperanza y resistencia, y no hacia los números sobre los que se proyecta demasiada ansiedad colectiva. La vidente observa que la fortuna suele concentrarse en barrios humildes o lugares golpeados por crisis, donde la esperanza es comunitaria y compartida. Según Anglada, la saturación emocional y la incertidumbre política convierten la Lotería de Navidad en un reflejo del estado interior de la sociedad española.

En un año marcado por la saturación emocional y la incertidumbre política, la Lotería de Navidad vuelve a convertirse en un termómetro nacional.

Pero para Montse Anglada, (61 años) reconocida vidente y guía espiritual con más de 30 años de experiencia, el ritual del 22 de diciembre no solo mueve millones: también desvela el estado interior de España.

Su lectura, más intuitiva que estadística, más cultural que matemática, sitúa la suerte dentro de un contexto colectivo que este año, asegura, vibra de forma diferente.

Anglada sostiene que la relación del país con la Lotería se ha intensificado a medida que crecía el agotamiento social. "La gente busca señales cuando el futuro se vuelve opaco", explica en una conversación con EL ESPAÑOL.

Tras años de crisis encadenadas, España vive, según la vidente, "emocionalmente rota", y ese desgaste se traslada a la forma en que se depositan deseos sobre los números.

Su tesis es tan simbólica como provocadora: los números cargados de demasiada expectativa se bloquean.

"Cuando demasiada gente proyecta ansiedad o necesidad sobre un número, la energía deja de fluir. La suerte entra donde hay hueco, no donde hay tensión", señala Anglada.

Este 2025, afirma, llega con una vibración peculiar. El 8, asociado al ciclo, el retorno y el equilibrio, aparece "marcado una y otra vez por su vibración". No garantiza que el Gordo vaya a incluirlo, aclara, pero sí lo identifica como símbolo dominante del año.

"Hay números que son puentes y números que son muros", dice. Y este año, el 8 se comporta como un puente al igual que su repetición, el número 88.

La intuición energética se cruza con una observación sociológica más terrenal. Anglada recuerda que los grandes premios tienden a concentrarse en zonas golpeadas por crisis, barrios humildes o pueblos afectados por temporales o cierres industriales.

"No porque la desgracia atraiga la fortuna, sino porque la esperanza allí es comunitaria", señala. Cuando muchos vecinos compran el mismo número, la estadística hace el resto.

En su lectura, la fortuna no premia la riqueza, premia la resistencia. Y esa resistencia, dice, está hoy profundamente extendida en el país.

Más allá de la Lotería, Anglada vincula el clima emocional actual con la forma en que España consume información y se relaciona consigo misma.

"La sociedad está tan saturada que solo entra lo duro: gritos, broncas, conflicto", lamenta. No porque se prefiera el caos, sino porque "el caos es un espejo de cómo se siente la gente por dentro".

Para ella, la sutileza, ya sea cultural, política o espiritual, no desaparece simplemente no encuentra espacio para entrar. "El país tiene sensibilidad, pero está dormida; elegancia interior, pero anestesiada".

Ese adormecimiento convive, según Anglada, con una corriente más alta y silenciosa: un segmento de la población que, desde el dolor, empieza a hacerse preguntas profundas sobre propósito, alma y sentido.

Según la vidente, nuestro país vive en dos capas: frecuencia baja (cansancio, supervivencia, incertidumbre) y frecuencia alta (búsqueda interior y transformación).

Esa dualidad emocional se amplifica por una tensión geopolítica más amplia: España situada "entre dos modelos de mundo que chocan", el BRICS ampliado y el eje occidental-atlántico.

Una reconfiguración silenciosa que -a su juicio- intensifica la sensación nacional de no saber exactamente hacia dónde mirar.

La apuesta de Anglada para el Gordo

La Lotería de Navidad, en este contexto, se convierte en una metáfora perfecta. Millones de personas buscan en un número lo que no encuentran en sus instituciones ni en los titulares diarios: un respiro, un punto de luz, la ilusión de que el ciclo puede volver a empezar.

Y esa búsqueda, para Anglada, dice más del país que cualquier resultado del bombo. "España no está indiferente: está saturada. Y en un país saturado, la voz que trae claridad resuena más fuerte", concluye.

Su predicción, más que numerológica, es emocional: si este año la suerte tiene dirección, será hacia quienes han resistido y hacia quienes aún guardan un hueco -aunque sea pequeño- para la esperanza.

Montse Anglada es vidente y orientadora espiritual desde 2005 y se dedica a acompañar a personas a través de la lectura del alma, la interpretación simbólica y el crecimiento interior.

Ha participado en espacios televisivos municipales, regionales y nacional como Canal Català, Metropolitan TV o colaboraciones emitidas en La Sexta, así como en plataformas especializadas como La Caja de Pandora.

Desde niña afirma percibir señales, imágenes y procesos internos que le permiten comprender el presente de una persona y la dirección futura que se está gestando.

Es autora de Memorias de un ángel caído y prepara un segundo libro sobre invocaciones y rituales akásicos. Su enfoque se basa en una idea central: el futuro se revela cuando el alma entiende su propio presente.

Puedes ponerte en contacto con Montse Anglada a través de su página web (www.ayamomi.com), Instagram (@aya.momi_tarot), Facebook (AyaMomi) o su WatsApp personal: ‪+34 638026772‬.