Miguel, dueño de un bar: "Montarlo costó 65.000 euros y a día de hoy ya hemos recuperado toda la inversión"

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Gómez invirtió 65.000 euros para abrir su restaurante en Getafe y ya ha recuperado toda la inversión. En agosto de 2023, el negocio estuvo al borde del cierre, pero reinventaron su concepto ofreciendo una carta nueva cada día con productos frescos. La estrategia de innovación y adaptación permitió que el restaurante se llenara y se convirtiera en un éxito, reconocido por Google y Tripadvisor como el mejor bar del sur de Madrid. El caso de Miguel ejemplifica los desafíos y sacrificios de emprender en el sector de la hostelería en España.

Emprender hoy en día se ha convertido en un acto de valentía.

Y es que aunque muchos jóvenes sueñan con montar su propio negocio y vivir de su idea, la realidad es que los costes, la incertidumbre y la falta de apoyo hacen que el camino sea mucho más duro de lo que parece.

Sacar adelante un proyecto exige horas, sacrificios y, sobre todo, una enorme capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles. Y la historia de Miguel Gómez es un claro ejemplo de ello.

Él sabe bien lo que significa arriesgar sin ningún tipo de garantías. Pues, como recuerda en su perfil de Instagram, aunque "empezó todo con mucho miedo" su seguridad era que tenía "una visión muy clara".

Montar su restaurante requirió "una inversión inicial de 65.000 euros", aunque a día de hoy ya han superado los 100.000.

En sus inicios, ambos socios tenían "25.000 euros cada uno y nos lo comimos entero", detalla el emprendedor en El Chef en cocina.

Y es que aunque muchos piensan que lo caro realmente es la reforma, el verdadero problema llega cuando abres tus puertas y no entra nadie por ellas.

La luz se sigue pagando, el alquiler también, los productos frescos en el mercado no son gratis y los sueldos siguen presentes.

Así, Miguel confiesa que en agosto de 2023, el negocio estaba al borde del cierre, "la sala estaba vacía y el restaurante completamente arruinado". Sin embargo, en lugar de rendirse, optaron por darle una vuelta a su idea.

"Así que en vez de hacer más de lo mismo, hicimos lo contrario y durante todo el mes elaboramos una carta nueva todos los días", explica.

Aprovechaban lo más fresco del mercado, ajustaban gastos y ofrecían cada día una experiencia distinta a todos los comensales.

"Cada día nos aprovechamos del mercado para comprar lo más fresco y los productos del día y así conseguimos bajar costes y hacer de cada servicio una experiencia irrepetible", detalla.

Contra todo pronóstico, el público respondió. Empezaron a colgar el cartel de sin reservas y la idea que parecía una locura se convirtió en su salvación. "Hicimos una locura, pero fue nuestra locura y funcionó".

Hoy, tras haber "recuperado toda la inversión", Miguel dirige con éxito Balcón Gastrobar, en Getafe, una apuesta de comida creativa, señalado por Google y Tripadvisor como el mejor bar del sur de Madrid.