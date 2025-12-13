José Carlos Ruiz (50 años), filósofo español: "Hay que vivir como se piensa o acabarás pensando como vives"

Las claves nuevo Generado con IA José Carlos Ruiz, filósofo español, reflexiona sobre la importancia de vivir según los propios valores y pensamiento consciente para evitar que el entorno moldee nuestra manera de pensar. Ruiz destaca que, en una sociedad dominada por la inmediatez y las redes sociales, es esencial tener criterios claros y una jerarquía de ideas para dirigir nuestra vida. El filósofo no rechaza el uso de internet o redes sociales, pero enfatiza que deben utilizarse con criterio y como herramientas para expandir el conocimiento, no para que configuren nuestro pensamiento. Ruiz concluye que ser dueños de nuestro pensamiento y actuar de manera coherente con él es fundamental para no perder la autonomía intelectual en la actualidad.

En una sociedad tan marcada por las redes sociales, vidas aceleradas y el qué dirán, muchos acaban perdiéndose dentro de la rutina del día a día.

Llegan a un punto en el que no entienden su estilo de vida y se sienten atascados en la inmediatez y el paso de los días, como si del día de la marmota en Atrapado en el tiempo (1993) se tratase.

Por ello, el filósofo y escritor José Carlos Ruiz dejaba una reflexión en su participación en Aprendemos Juntos sobre cómo guiar nuestras acciones por el pensamiento consciente y no por el entorno y la inmediatez.

Vivir y sentir el ahora

José Carlos Ruiz (50) es un filósofo y conferenciante español especializado en pensamiento crítico, desarrollo personal y reflexión sobre la sociedad contemporánea.

A lo largo de su trayectoria, ha centrado su trabajo en explorar cómo las personas pueden vivir de manera más consciente y coherente, analizando la relación entre pensamiento, acción y las influencias del entorno, incluyendo los medios digitales.

Sus charlas y escritos buscan fomentar la autonomía intelectual, el análisis crítico y la capacidad de tomar decisiones fundamentales, convirtiéndolo en una referencia para vivir en el mundo moderno.

Así, durante su participación en una de las conferencias organizadas por BBVA, Aprendemos Juntos, el filósofo dejó una reflexión bastante interesante: "Hay que vivir como se piensa porque, de lo contrario, acabarás pensando como vives".

"Cuando intento comprender esta frase, le doy mucha importancia a la primera parte: hay que vivir como se piensa", aseguraba. "¿Por qué? Porque primero tienes que pensar. Primero tienes que tener tus criterios claros, tu jerarquía de ideas bien asentadas y saber hacia dónde dirigirte".

Ruiz dejaba claro algo clave para su filosofía: priorizar el pensamiento consciente. Entender quiénes somos, conocer nuestras propias ideas y saber qué es lo que queremos.

"Sé coherente, ten claro ese proyecto y empieza a caminar, pero primero piensa", afirmaba. "Ten esa jerarquía de pensamiento, porque de lo contrario acabarás pensando como vives. Es decir, de lo contrario, tu manera de pensar va a estar configurada por el modo en el que vives".

"Y vivimos en una sociedad de lo inmediato con una turbotemporalidad que inunda todos los códigos narrativos de nuestra vida, donde el tiempo va atomizando de un sitio para otro y parece que se ha dislocado".

Por ello, en el mundo tan acelerado y marcado por los estímulos, por las redes sociales y por la cultura del clic, parece que se moldean nuestras ideas y no nosotros tratamos de expandir las nuestras propias.

Lo cierto es que Ruiz precisamente no se posiciona en contra de internet o las redes sociales, ya que no dejan de ser una herramienta, solo que debemos ser nosotros los que busquemos qué consumir en ellas en vez de consumir lo que nos dé.

"Si estás en estas dinámicas de la vorágine de lo contemporáneo sin pensar, esa vorágine será la que te diga que tienes que pensar dentro de esa vorágine y cómo tienes que pensar. Ahora bien, cuando accedes a internet con criterio, a una red social con criterio, la red social internet se pone a tu disposición y te dicen: '¿Qué necesitas? Aquí estamos'", indicaba.

"Y lo utiliza como una herramienta de expansión de conocimiento".

De ese modo, usar nuestro pensamiento consciente empieza por usar las redes sociales con criterio y darles una utilidad, ya sea aprendizaje, expandir conocimiento o compartir opiniones. Si no hay reflexión detrás de su uso, será entonces el pensamiento del otro el que configure el nuestro.

"Si no has pensado, si no has jerarquizado, pues si te acerca una red social sin criterio, será la red social la que configure tu criterio, es decir, tu pensamiento", señalaba Ruiz. "Y este es uno de los grandes problemas que veo".

"De ahí que cuando llego a un sitio donde creo que se puede sembrar alguna semilla de pensamiento crítico, siempre utilizo esta frase: hay que vivir como se piensa, porque de lo contrario vais a acabar pensando en función de cómo vivís. Tenéis que ser dueños de vuestro pensamiento", concluía el filósofo.