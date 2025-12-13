Jaime Pla, analista económico, sobre las balizas V16: "El Estado ahorrará 2.000 millones de euros con el cambio"

Montaje con una imagen de Jaime Pla y una imagen de archivo de la baliza V16. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será obligatoria para señalizar averías y accidentes, sustituyendo a los triángulos. La baliza V16 permite señalizar el vehículo sin salir del coche y envía la ubicación en tiempo real a la DGT, aumentando la seguridad vial. El analista económico Jaime Pla estima que el cambio afectará a 28 millones de vehículos y supondrá una inversión de 1.120 millones de euros en dispositivos y 560 millones en baterías. Pla calcula que el ahorro para el Estado podría superar los 2.000 millones de euros en la próxima década al reducir accidentes mortales relacionados con la señalización.

El próximo 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) implementará la nueva luz de emergencia conocida como baliza V16 que sustituirá a los tradicionales triángulos en las carreteras a la hora de señalizar averías y accidentes.

Este cambio no ha tardado en generar polémicas, entre aquellos críticos con la decisión de la DGT y aquellos que entienden este nuevo sistema de seguridad.

Así, el analista económico, Jaime Pla, señaló en su perfil de redes sociales (@suopmobile), cómo afectará en cifras monetarias este cambio hacia la baliza V16.

Cambio en las carreteras

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada se convertirá en el único sistema legal para preseñalizar un vehículo inmovilizado en España.

Esta medida surge del Real Decreto 159/2021 y su actualización, que establecieron un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2025, durante el cual todavía se podían usar triángulos de emergencia o balizas V16, con o sin conexión.

El cambio busca mejorar la seguridad vial y reducir riesgos para los conductores. Con los triángulos, el conductor debía bajar y caminar por la calzada para señalizar su vehículo, aumentando el peligro de atropellos.

La baliza V16 conectada permite señalizar el vehículo prácticamente desde el coche y, gracias a su conectividad, envía la ubicación en tiempo real a la DGT y los sistemas de gestión de tráfico, facilitando la coordinación de la respuesta ante incidencias y alertando a otros conductores.

De ese modo, desde el próximo año, todos los vehículos deberán llevar una baliza V16 conectada homologada, ya que los modelos sin conectividad no serán suficientes.

Además, no disponer de este dispositivo cuando sea necesario significará una multa que ronda los 80 euros, similar a la sanción que antes se aplicaba por no llevar triángulos.

Su uso es sencillo: basta con encenderla dentro del vehículo y colocarla desde la ventanilla o apoyarla en el techo, usando un imán incorporado, sin necesidad de bajar a la calzada, garantizando mayor seguridad y cumplimiento de la normativa.

"¿Te imaginas cuánto nos va a costar cambiar los triángulos de emergencia por la nueva baliza?", planteaba el analista económico Jaime Pla. "El cambio afecta a 28 millones de vehículos. Con un precio medio de 40 euros por dispositivo, los españoles invertiremos 1.120 millones de euros con este cambio".

A eso habría que sumarle el mantenimiento, que el analista suma a los costes: "Estas luces usan pilas que caducan, por lo que mantener las balizas activas hasta 2038 nos costará otros 560 millones de euros en baterías de litio".

Por otro lado, en el caso de las cuentas del Estado, Pla indicaba cómo la nube que conecta las luces ha tenido un coste de 4 millones de euros para la DGT. "Además, Hacienda ingresará más de 235 millones solo con el IVA de nuestras compras, por lo que el saldo público es positivo desde el día 1", apuntaba.

"Ahora, ¿por qué se hace el cambio? Por un cálculo de riesgo", indicaba. "Salir a poner los triángulos aumenta por cuatro las probabilidades de un accidente. En los últimos años 5 años esto le ha costado la vida a más de 100 personas y el Estado valora el coste social de cada vida en 2 millones de euros".

"Por lo que si la baliza evita esto, el ahorro económico para el país superará los 2.000 millones de euros en la próxima década".