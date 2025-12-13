Iván Terrón, experto en consumo eléctrico: "Mantener la casa a 24 °C en invierno puede costarte 15 euros más al mes"

Montaje con una imagen de archivo de una familia con un radiador y una imagen de Iván Terrón Freepik

Quedan pocos días para la llegada del invierno a España y el frío empieza a acechar. De hecho, son muchas las familias que buscan refugiarse de las bajas temperaturas con diferentes radiadores por casa.

Sin embargo, ante el precio de la luz actual, especialmente en estas épocas, muchos tienen miedo de que tratar de calentarse incremente con creces su factura de la luz.

Por ello, el experto en consumo eléctrico, Iván Terrón, explicó a EL ESPAÑOL de qué manera afecta el uso del radiador al consumo mensual y cómo se puede gastar menos.

Calentarse en invierno

En España, las olas de frío durante los meses de invierno se han intensificado en los últimos años, especialmente en el interior y en zonas del norte, donde las temperaturas pueden llegar a descender por debajo de los 0 °C.

Ante estas condiciones, muchas familias recurren a radiadores eléctricos, estufas y calefacción central para mantener sus hogares a una temperatura confortable. No obstante, pese a su efectividad, suelen consumir una gran cantidad de electricidad.

Esto convierte el calor en un gasto significativo para los hogares españoles. Lo que luego se refleja en la factura de la luz, que ha experimentado subidas notables en los últimos años.

Factores como el incremento del precio de la energía en el mercado mayorista, la transición hacia energías renovables, los impuestos y costes regulados han hecho que muchas familias vean incrementado su gasto mensual.

Por esa razón, luego perciben que encender o no el radiador en invierno puede ser clave a la hora de ahorrar.

De tal manera, para entender el funcionamiento de este electrodoméstico, el experto energético y estudiante de piloto en Adventia, Iván Terrón (@tuluzvalemenos), ha señalado cómo afecta a la factura de la luz y cómo ahorrar.

"El electrodoméstico que más encarece tu factura en invierno", afirmaba Terrón a EL ESPAÑOL. "Cuando llega el frío, encender los radiadores de casa es casi inevitable. Pero hay algo que mucha gente no sabe: estos radiadores pueden disparar la factura de la luz más que cualquier otro electrodoméstico".

De ese modo, el experto indicaba cómo "si mantienes un radiador encendido durante varias horas al día, el gasto diario puede ser de unos 1,5 € por radiador".

"Esto significa que, al final del mes, un solo radiador puede costarte alrededor de 45 €", apuntaba. "Si tienes varios radiadores funcionando en diferentes habitaciones, el coste puede llegar fácilmente a 150 € al mes o más, solo por mantener la casa caliente".

Esto se traduce en que subir la temperatura de la casa unos pocos grados puede tener gran efecto en la factura a final de mes. "Por ejemplo, mantener la casa a 24 °C en lugar de 21 °C puede costarte unos 10-15 € más al mes por cada radiador", explicaba Terrón.

Pero no todo está perdido. Se puede encontrar un equilibrio entre no pasar frío y evitar que la factura de la luz se vea afectada de forma severa a final de mes.

Iván Terrón dio varios consejos para gastar menos: "Mantén la temperatura justa: suficiente para estar cómodo, pero sin pasarte. Enciende los radiadores solo cuando los necesites, no todo el día ni toda la noche. Si puedes, usa sistemas de calefacción más eficientes o modernos que gasten menos energía".

"En invierno, los radiadores normales de casa son el principal motivo por el que sube la factura de la luz, y manejarlos de manera inteligente puede suponer un ahorro importante cada mes", concluía el experto.