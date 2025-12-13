Belén, matemática, sobre la Lotería de Navidad: "Comprando 1.000 décimos tenemos un 1% de probabilidad"

Las claves nuevo Generado con IA Belén Yeguas, matemática de Granada, destaca que la probabilidad de ganar el Gordo con un solo décimo es solo del 0,001%. Para alcanzar un 1% de probabilidad de ganar en la Lotería de Navidad, habría que comprar 1.000 décimos. El sorteo de 2025 repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año anterior. El 70% de lo recaudado se destina a premios y el 30% va al Estado, descontando la comisión de los loteros.

Año tras año, la sociedad española, o la gran mayoría, se vuelca en la compra de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. No importa que sea casi imposible que te toque el Gordo o un premio importante, la tradición de comprar billetes está muy arraigada dentro de la cultura española.

De hecho, Belén Yeguas, matemática de Granada, hace hincapié en que la probabilidad de que toque la lotería es ínfima. Sin embargo, el 70% de los adultos sigue comprando lotería.

"La probabilidad de que un décimo te toque es de un 0,001%. Es decir, tendríamos que comprar 1.000 décimos para tener un 1% de probabilidad", explica la experta en una entrevista realizada por los servicios informativos de Cuatro.

Los jóvenes, más reacios

En el sorteo más importante del año se juegan 100.000 números distintos, del 00000 al 99999 y en este 2025 va a repartir 2.772 millones en premios, 70 millones más que el año pasado, tras aumentar en medio millón la emisión de billetes.

La matemática, de este modo, comenta con sarcasmo que es más probable "que te caiga un rayo a que te toque el Gordo de la lotería". Así, aunque son la excepción, hay algunas personas, sobre todo jóvenes, que se niegan a comprar lotería y que no temen a que les toque a todos sus compañeros de trabajo o a su familia.

Este es el caso de Alexandra y Victoria, que descartan compartir billetes con familiares y amigos porque "no tengo muy buena suerte, así que no lo intento", dice Victoria ante los micrófonos de Cuatro.

Otra joven critica además la cuantía total del premio, mencionando que es el Estado el gran beneficiado. "Compras para que el Estado recaude más y al final, de todo lo que recauda, es lo que gana una sola persona", opina una joven.

El 70% del dinero generado por la venta de décimos se destina a los premios, que van desde los 4 millones de euros por El Gordo (400.000 euros brutos el décimo) a 60.000 euros el quinto premio (6.000 euros el décimo).

El 30% restante va directamente a las arcas del Estado, exceptuando un 4,5% correspondiente a la comisión de venta de los loteros de las administraciones españolas, fundamentales para que la rueda del sorteo de Navidad siga girando.