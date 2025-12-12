Linette, joven con altas capacidades: "Se reían de mí por hablar distinto; tardaron 14 años en saber que era superdotada"

Linette Coy es una de las alicantinas que tiene altas capacidades. E.E.

Muchas personas desconocen que tienen una capacidad intelectual superior a la media o que lo descubren una vez pasado un tiempo, principalmente porque en muchas ocasiones sus signos pasan desapercibidos.

Esto es lo que le sucedió a la alicantina Linette Coy, quien se enteró hace solo cuatro años de que tenía altas capacidades. Ahora que es mayor de edad, recuerda que "tardaron 14 años en saber que era superdotada".

En su caso fue una profesora del instituto la que comenzó a ver en ella una serie de detalles que le hacían pensar que podía ser una alumna que tuviese altas capacidades, lo que la llevó a contactar con los padres de la joven.

Su familia se percató que, mientras que otros niños dedicaban muchas más horas al estudio, en el caso de Linette apenas destinaba tiempo a ellas. El diagnóstico definitivo llegó en el instituto, y lo hizo en plena pandemia.

Falta de recursos y desmotivación

La joven, que es natural de San Vicente, confesó que no lo pasó demasiado bien en el colegio, ya que "se reían de mí por hablar distinto" y por lo que le interesaba, a lo que se sumó el sentimiento que tenía de que había compañeros que se aprovechaban de ella a la hora de hacer los deberes.

Ya superada esta etapa, otro de los mayores inconvenientes que se encontró en el colegio fue el propio sistema educativo, donde asegura que existe una falta de recursos que la llevó a sufrir desmotivación.

La joven explicó que los profesores tienden a sentar a los superdotados con los niños problemáticos "a ver si así le ayudamos", y esto provocó en ella una desmotivación para ir a clase. Además, esta se acrecentó cuando se le propuso una ampliación curricular que "consistió en darme 50 ejercicios extras de lo mismo".

A pesar de que no fue fácil y tuvo que afrontar diferentes desafíos, Linette consiguió desarrollar una gran pasión por las letras, la escritura y la comprensión lectora. Desde que era niña, le ha encantado leer y escribir sus propias historias.

Estas preferencias son acordes a su test de altas capacidades, donde logró alcanzar su marcación más alta en vocabulario e historia.

El futuro de Linette

En la actualidad, Linnette Coy ha comenzado a estudiar Psicología, una elección que ha venido motivada por su interés en saber "cómo piensan las personas" y los propios "razonamientos interiores".

Su propia experiencia de haberse sentido durante muchos años "diferente a los demás" y su tendencia a razonar mucho las cosas hicieron que descubriese su vocación, y lo hizo en un taller de la Asociación de Altas Capacidades y Talentos de Alicante.

La joven alicantina ha confesado que desde la infancia se veía diferente al resto, algo que despertó su curiosidad, pues veía cómo sus amigos y compañeros razonaban de una manera diferente y comportándose de forma distinta a la suya.

"Siempre he sido una persona de razonar mucho las cosas, de darle vueltas a intentar encontrar los patrones", confiesa, al mismo tiempo que explica que todo ello le llevó a compaginar los estudios con actividades artísticas de manera autodidacta.

Ella es "una persona muy mentalmente activa" que acudió al Conservatorio a aprender a tocar el violín y, en casa, ella misma aprendió a tocar el piano. También dedica parte de su tiempo libre a escribir historias, poesía y a pintar.

A todo ello se suma su predisposición a ayudar, lo que ha hecho que desde hace años sea voluntaria de la Cruz Roja, mostrando así cómo es la vida de una persona con altas capacidades, lo que no siempre ha sido fácil para ella.

Características de las personas con altas capacidades

Cada persona es única y diferente, y hay tantos perfiles de altas capacidades como personas con ellas. Sin embargo, hay una serie de características que se repiten con frecuencia y que pueden ayudar a la hora de identificarlas.

Una de ellas es la gran curiosidad que suelen tener los niños superdotados, que además de tener un alto coeficiente intelectual, tienen desde pequeños un gran interés por los orígenes y el destino, siendo un síntoma destacado de agudeza intelectual.

Diferentes investigaciones de Hollingworth apuntan a que el 90% de los niños superdotados tienen una sensibilidad muy alta, además de un alto sentido de la justicia. Además, entre el 84% y el 88% es también muy perfeccionista y cuestionaba la autoridad.

Otro signo tiene que ver con el desarrollo asincrónico, pues en los niños de altas capacidades su evolución intelectual va por delante de su edad cronológica y su desarrollo psicomotor, lo que da lugar a "disincronías", que pueden generar problemas emocionales y de relación con el entorno que les rodea.

Cuando algo les interesa, aprenden rápido, llegando incluso a aprender a leer sin apenas recibir ayuda, además de que, en muchos de los casos, comienzan a hablar mucho antes que el resto de los niños.

Otra característica es la utilización del lenguaje, ofreciendo una mayor amplitud de su vocabulario, precisión de los términos que emplea y una mayor complejidad de la estructura de sus frases. Igualmente, son personas con una alta comprensión de ideas complejas y abstractas.

Aunque existen otras muchas características que pueden diferenciarlos, hay que destacar su alta capacidad de observación, su rechazo a ejercicios y tareas de tipo repetitivo o su amplio abanico de intereses muy variados y curiosidad por múltiples temas.