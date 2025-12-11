UCAM: la universidad que ofrece excelencia, alta empleabilidad y valores para liderar el futuro

La Universidad Católica de Murcia destaca por sus resultados académicos, internacionalización y alto rendimiento deportivo en todos sus campus: Murcia, Cartagena y, desde 2026, Madrid.

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) es ya una de las universidades de referencia en todo el país gracias a su internacionalización, alto rendimiento deportivo y una excelencia académica potenciada por una formación integral. El centro ha adoptado este curso el lema ‘Lidera tu futuro’, una declaración de intenciones que resume la filosofía que buscan inculcar en sus estudiantes desde el ingreso hasta su incorporación a la comunidad Alumni.

Con una nueva sede que abrirán en Madrid en 2026, ubicada en Torrejón de Ardoz, y sus campus de Murcia y Cartagena, la UCAM sigue ampliando su presencia para abrir su proyecto a más estudiantes de España.

Los que decidan ingresar a esta universidad, marcada por su innovación tecnológica, empleabilidad y vida universitaria, cuentan con un Servicio de Información al Estudiante (SIE) que proporciona asesoramiento personalizado a los futuros universitarios y también a sus familias, acompañándoles en el proceso de elección de grado o máster.

El clima mediterráneo de la Región de Murcia, sumado a su ambiente seguro, sus actividades culturales y su activa vida universitaria, ofrece un entorno ideal para los que llegan desde otros puntos de España: un lugar ideal para formarse y para disfrutar.

La UCAM cuenta con la residencia micampus Murcia como opción de alojamiento para los estudiantes. Se encuentra a pocos metros del campus universitario y tiene tanto habitaciones individuales como dobles. Además, cuenta con espacios de estudio, gimnasio, piscina y capilla.

Si algún estudiante que necesite alojamiento no consigue una plaza en la residencia, la UCAM también tiene otras opciones. La universidad complementa su oferta de residencia con toda una red de alojamientos verificados para los que no consiguen hueco en micampus o, simplemente, prefieren vivir en pisos compartidos con otros estudiantes o con familias locales.

Acto de apertura del curso académico 2025-2026 en la UCAM. Europa Press

Prácticas y empleo

En la UCAM, el futuro profesional del estudiante empieza a construirse desde el primer curso. Su Servicio de Orientación e Inserción Laboral (SOIL) y el Portal de Empleo son buena prueba de ello. El centro conecta a sus alumnos con empresas para poder hacer prácticas curriculares o extracurriculares y, también, para ofrecer oportunidades laborales en empresas nacionales e internacionales, talleres y asesoramiento individual.

Según el Observatorio Ocupacional de la UCAM, el 83,6% de sus estudiantes encuentra empleo menos de un año después de terminar sus estudios, una muestra de la efectividad de su sistema. Además, sus titulados son contratados casi un 10% más que la media nacional, con salarios que superan en 2.000 euros anuales el promedio nacional.

El impulso al emprendimiento también es clave en esta universidad. El ecosistema UCAM HiTech ofrece programas de incubación y aceleración de startups reconocidos por la CRUE por sus buenas prácticas, lo que consolida al centro como un motor de innovación.

Varios alumnos de la UCAM. UCAM.

La internacionalización de la UCAM

Los campus de la UCAM son auténticos espacios multiculturales en los que viven alumnos de 135 nacionalidades procedentes de los cinco continentes. Su sólida apuesta por la movilidad internacional es otro aspecto destacado, debido a que más de 22.000 estudiantes disfrutarán de experiencias internacionales a lo largo de este curso.

La Oficina de Relaciones Internacionales es la que gestiona programas como Erasmus+ y SICUE, pero también otros propios como UCAM Iberoamérica y UCAM Overseas/Norteamérica, que permiten estudiar o hacer prácticas en cualquier universidad, un gran impulso académico y profesional para sus estudiantes.

Todo este entorno convierte a la UCAM en un entorno ideal para vivir la experiencia universitaria en España y en Europa, por ello, su servicio de Admisiones Internacionales y Student Care también orientan a los estudiantes extranjeros

La formación en la UCAM es integral y su educación no se centra únicamente en aprobar asignaturas, ya que se caracteriza por un humanismo cristiano con el que promueven la excelencia académica, los valores y el desarrollo espiritual para quienes lo desean.

De esta forma, todos sus estudiantes cuentan con un tutor personal y académico, portal del alumno, pastoral universitaria y voluntariado, escuela de idiomas y servicio de deportes. Un modelo que permite crecer en lo intelectual y en lo profesional.

Estudiantes en el campus de Cartagena de la UCAM. UCAM.

Referente en rankings

Las clasificaciones más importantes del mundo académico nacional e internacional destacan la calidad docente, la internacionalización y la sostenibilidad de la UCAM, lo que la posiciona como una de las mejores universidades privadas de España.

Así, el centro cuenta con las 5 estrellas en QS y figura en el The World University Ranking y The Impact Rankings, que la sitúan entre las 80 mejores universidades en calidad educativa. La 3ª de España y la 1ª entre todos los centros privados.

La transparencia de la UCAM también ha sido galardonada. La fundación Haz le otorga su sello tres estrellas, el máximo reconocimiento, lo que la sitúa entre las universidades privadas más prestigiosas del país.

Inteligencia artificial

La tecnología más novedosa es una parte esencial de la metodología de la UCAM. La simulación clínica para ciencias de la salud, los laboratorios virtuales y el uso de tecnologías educativas son una parte clave de su éxito.

La integración de la inteligencia artificial (IA) con una perspectiva ética y práctica en su modelo docente es otra de sus características. Esto permite formar a sus alumnos en un mercado laboral cambiante y en evolución.

Los alumnos también tienen acceso a acuerdos con empresas tecnológicas que permiten utilizar herramientas avanzadas para el aprendizaje.

Una estudiante usando gafas de realidad virtual acompañada de un tutor. UCAM.

El deporte en la UCAM

En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París, la UCAM fue la universidad con más representación de deportistas y técnicos del mundo, lo que confirma su posición como referente internacional en alto rendimiento. Su alianza con el Comité Olímpico Español es otro hito que la convierte en un referente mundial en apoyo a los deportistas de élite.

Su apuesta por el deporte se materializa en las instalaciones deportivas de primer nivel del UCAM Sports Center y en su ecosistema educativo, diseñado para que los estudiantes desarrollen su máximo potencial. Además, los estudiantes pueden integrarse en una gran cantidad de equipos universitarios y competir en campeonatos nacionales e internacionales.

La universidad es propietaria de clubes profesionales como el UCAM Murcia CB (Liga Endesa y competiciones europeas), el UCAM Murcia CF, el UCAM Cartagena Tenis de Mesa o UCAM Esports, con equipos en League of Legends y Valorant y estructuras Academy que permiten a los estudiantes competir y desarrollarse en el ecosistema profesional.

Imagen de un partido del UCAM Murcia CB contra el Unicaja. UCAM.

El Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo (CIARD) y el Programa de Apoyo al Deportista completan un modelo que entiende el deporte como formación, salud y oportunidad de futuro.

Comunidad Alumni

La universidad también cuenta con programas para los egresados: UCAM Alumni. Mediante esta comunidad, los antiguos alumnos pueden acceder a formación continua, encuentros profesionales, mentorías, y toda una red internacional que facilita el crecimiento personal y profesional.