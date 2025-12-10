Javier Goikoetxea, experto en movilidad, sobre las polémicas balizas V-16: "No garantizan una visibilidad óptima"

Las claves nuevo Generado con IA Javier Goikoetxea, experto en movilidad, critica la falta de información sobre la obligatoriedad de las balizas luminosas V-16 en España y su alto coste. Goikoetxea señala que la utilidad de las balizas está probada, pero cuestiona su visibilidad real en condiciones adversas y su precio, que considera un obstáculo para muchos conductores. El experto aboga por integrar la señalización de emergencia directamente en los vehículos y ve la baliza V-16 como un "parche físico" hasta que se desarrollen sistemas más inteligentes de comunicación entre vehículos. Goikoetxea alerta de que aplicar sanciones antes de informar adecuadamente a la sociedad puede generar rechazo y que la normativa debería ser acompañada de campañas claras como en otros países europeos.

La obligatoriedad de las balizas luminosas V-16 a partir de 2026 ha abierto un intenso debate en España. Mientras las autoridades defienden la medida como un avance en seguridad vial, una parte de los conductores la percibe como un nuevo gasto y una imposición poco explicada.

Para analizar el contexto, EL ESPAÑOL ha conversado con Javier Goikoetxea, CEO de Next Mobility y experto en movilidad urbana e inteligente, quien ofrece una visión crítica pero constructiva sobre el despliegue de esta normativa y su encaje en el futuro de la movilidad conectada.

Goikoetxea reconoce que la obligatoriedad de las balizas tiene fundamentos sólidos, aunque lo verdaderamente importante antes de aplicar una nueva normativa es explicar bien y ayudar a que la sociedad "interprete estos cambios como avances".

"La utilidad está perfectamente demostrada: ser visto rápidamente en un accidente y comunicar la incidencia al resto de usuarios para reducir el riesgo de atropellos y colisiones secundarias", explica.

Sin embargo, advierte que la implantación en España evidencia un patrón recurrente: "Tendemos a legislar antes de explicar", lo que provoca rechazo social y confusión.

A su juicio, la normativa ha llegado sin el acompañamiento informativo necesario. "El problema no es la tecnología en sí, sino cómo se ha comunicado y desplegado la norma", afirma.

El CEO de Next Mobility subraya que en otros países europeos la introducción fue más estratégica y gradual. Francia y Alemania, señala, realizaron campañas "muy claras" antes de hablar de sanciones, generando comprensión y aceptación.

"En España tendemos a legislar antes de explicar, y eso hace que una parte de la ciudadanía interprete estas decisiones como imposiciones" Javier Goikoetxea, CEO de Next Mobility

Uno de los puntos más críticos de la polémica tiene que ver con el coste de las balizas homologadas. Goikoetxea es tajante: "El precio actual es un obstáculo real".

Considera que un dispositivo de seguridad universal debería implantarse de forma progresiva y accesible: "La tecnología necesaria para fabricar estas balizas no justifica los precios que vemos en algunos modelos. Se pueden producir dispositivos seguros y fiables a un coste menor".

A su juicio, cuando un producto esencial para evitar accidentes se percibe como un gasto más, deja fuera a gran parte de la población. "Si cuesta más de lo que muchos conductores están dispuestos a pagar, la seguridad se resiente", añade.

No obstante, desde Next Mobility defienden un enfoque más ambicioso: integrar la señalización de emergencia directamente en el vehículo. Goikoetxea apuesta por un futuro donde sea el propio coche el que active automáticamente una señal física o virtual al detectar una avería o accidente.

En este contexto, califica la baliza actual como un "parche físico" que solo adquiere valor real cuando forma parte de un ecosistema de comunicación entre vehículos y con la infraestructura vial.

En el ámbito técnico, Goikoetxea reconoce que las balizas cumplen la normativa vigente, pero cuestiona su eficiencia: "Eso no significa que la normativa sea óptima".

"La baliza V-16 puede ser un primer paso hacia una movilidad más inteligente, pero por sí sola es un parche físico" Javier Goikoetxea, CEO de Next Mobility

Según explica, la visibilidad puede verse comprometida por contaminación lumínica, condiciones meteorológicas adversas o elementos instalados en el vehículo que bloquean la señal.

El estándar actual, afirma, "no garantiza una visibilidad óptima en todas las condiciones reales". Por ello, considera razonable adoptar recomendaciones europeas más exigentes que aseguren un rendimiento fiable "en las condiciones más adversas, no solo en las de laboratorio".

Para el experto, la tendencia del sector es clara: la baliza física dejará de ser el eje central de la señalización de emergencias. Los sistemas de comunicación vehículo a vehículo permitirán avisar automáticamente a cientos de metros, incluso sin que exista línea de visión, lo que supera ampliamente las posibilidades de una luz fija.

Respecto a las multas, advierte que aplicarlas antes de que la sociedad comprenda la medida es "contraproducente". "Si no se da ese contexto, la sanción se interpreta como recaudatoria", concluye.